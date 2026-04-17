Fine settimana pienamente primaverile e massime tra 22 e 26 gradi

Un promontorio di alta pressione manterrà tempo stabile e soleggiato per tutto il fine settimana, anche se non mancherà qualche piovasco sulle Alpi.

Da domenica sera ci sarà un lieve cedimento con ingresso di aria più fresca da nord che potrà attivare fenomeni anche sulle pianure.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi venerdì 17 a domenica 19 aprile

Il cielo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso per nubi alte oggi e domani, mentre un po' più nubi domenica, anche per il passaggio di un fronte fresco da nord nel pomeriggio. Sulle Alpi al pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi con isolati rovesci o deboli temporali, per lo più su Alpi sudoccidentali. La sera di domenica qualche temporale sarà possibile anche su pianure più orientali del Piemonte.

Temperature in aumento e oltre la media del periodo, con massime comprese tra 22 e 26 °C, mentre le minime saranno comprese tra 12 e 15 °C.

Venti generalmente assenti o deboli variabili e a regime di brezza. Qualche raffica in più potrebbe esserci domenica pomeriggio/sera.

Da lunedì 20 aprile

Gradualmente la pressione si abbasserà cedendo spazio all'ingresso di aria più fresca da nord, con ritorno delle temperature nelle medie del periodo a metà settimana e qualche fenomeno più consistente tra lunedì e martedì. Da confermare nei prossimi aggiornamenti.

Previsioni stagionali

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Previsione rischio grandine e dati grandinate

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Cuneo

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Savona

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