Bus con a bordo scolaresca si schianta conto un albero a Torino: a bordo anche alunni di Revello

Attimi di paura ieri pomeriggio, lunedì 19 maggio, in corso San Maurizio, all’altezza del civico 10.

Per cause ancora in corso di accertamento, un autobus turistico francese diretto verso il lungo Po è finito sul marciapiede abbattendo prima un grosso cartellone pubblicitario e andando a centrare un albero. Quattro ragazzi di 12-13 anni e il conducente sono rimasti lievemente feriti. A bordo anche degli studenti italiani provenienti dall'istituto comprensivo di Revello, in provincia di Cuneo. Si trovavano sul mezzo vista la gita organizzata a Torino nel corso di uno scambio con i ragazzi provenienti dalla Francia.

Sul posto, per le operazioni di rimozione dei resti della pianta, sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco. Oltre a una ambulanza per soccorrere i feriti. L’incidente ha causato qualche inevitabile problema al traffico.