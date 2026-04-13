IL METEO / Inizio di settimana all'insegna delle piogge, migliora nella seconda parte

Una bassa pressione sulla Sardegna ci porterà piogge per tutto oggi e parte di domani, legata anche a un po' di polvere sahariana. Da mercoledì gradualmente la pressione tonerà ad alzarsi e nella seconda parte della settimana torneremo ad avere tempo stabile.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione.

Oggi lunedì 13 e domani martedì 14 aprile. Il cielo sarà molto nuvoloso o coperto, con piogge diffuse, più intense e con accumuli importanti sulle zone alpine, dove la neve difficilmente scenderà sotto i 1.700 m. Piogge meno intense sulle pianure. I fenomeni si esauriranno gradualmente dalla notte, anche se fenomeni irregolari saranno presenti un po' tutta la giornata di martedì. Più risparmiata la Liguria. La pioggia conterrà un po' di polvere sahariana a causa dei venti meridionali provenienti direttamente dal deserto.

Temperature in calo nelle massime per via del maltempo, e nella media del periodo, ma già da domani riprenderanno a salire. Valori che si attesteranno tra i 12/15 °C di oggi e i 19/20 °C di domani. Le minime domani mattina saranno comprese tra 10 e 14 °C.

Venti generalmente di direzione orientale su Piemonte tra il debole e il moderato. Sulla Liguria ruotano da tramontana e saranno tra moderati e forti soprattutto sul ponente. Intensità in attenuazione su Piemonte già domani, mentre su Liguria bisognerà attendere mercoledì.

Da mercoledì 15 aprile. La bassa pressione si sposterà verso sudest lasciando spazio all'alta pressione sulla Spagna che si estenderà verso est nel corso del resto della settimana. Ci attendiamo quindi tempo più stabile e primaverile, anche se con instabilità locale sui rilievi, e temperature in aumento. I valori massimi torneranno diffusamente oltre i 20 °C con punte di 23/24 °C, e minime oltre i 10/12 °C. Venti deboli e a regime di brezza. Il fine settimana sembra anche destinato al bel tempo, ma dovremo confermarlo nei prossimi aggiornamenti.

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