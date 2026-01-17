Brondello ottiene due finanziamenti per la facilitazione digitale

Il Comune di Brondello è risultato assegnatario di due importanti bandi per la facilitazione digitale, confermando l’impegno dell’Amministrazione nel processo di innovazione e modernizzazione dei servizi pubblici.

Il primo finanziamento, pari a 5.900 euro, è destinato all’adeguamento delle piattaforme SUE (Sportello Unico per l’Edilizia) dei Comuni. L’intervento consentirà di migliorare l’efficienza delle procedure edilizie, rendendo più semplici, rapide e accessibili le pratiche per cittadini, professionisti e imprese.

Il secondo contributo, di 4.300 euro, riguarda invece l’adesione alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati – ANNCSU Comuni, uno strumento strategico che permette una gestione più efficace e integrata dei dati, favorendo l’interoperabilità tra le Amministrazioni e una maggiore qualità dei servizi digitali offerti.

Grazie a queste risorse, il Comune di Brondello potrà proseguire nel percorso di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, in linea con gli obiettivi nazionali di semplificazione, trasparenza e innovazione tecnologica.

"Si tratta di un risultato importante – commenta per l' Amministrazione Comunale il sindaco Paolo Radosta – che consente a un piccolo Comune come Brondello di investire in strumenti digitali fondamentali per migliorare il rapporto tra ente pubblico e cittadini, rendendo i servizi più moderni, efficienti e accessibili".

Un passo concreto verso una Pubblica Amministrazione sempre più digitale, capace di rispondere alle esigenze del territorio e di guardare al futuro con strumenti adeguati e innovativi.