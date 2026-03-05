A Saluzzo si presenta il libro “Cuneesi per sempre”

“Cuneesi per sempre" il libro-antologia dal titolo identitario che porta nel cuore di Cuneo, verrà presentato domani venerdì 6 marzo a Saluzzo a Il Quartiere (piazza Montebello) alle 17.

Interverranno la curatrice Angela Delgrosso, alcuni autori del libro. Intermezzo musicale a cura della cantante Sabina Nata.

Una guida emozionale fatta di venti racconti scritti da altrettanti autori, per scoprire la Cuneo vera, quella dei bassi portici di via Roma ma anche di quelli lunghi di corso Nizza, la Cuneo della grande piazza Galimberti, del lungo viadotto, la Cuneo del chiassoso mercato del martedì, delle gelaterie e pasticcerie, dei cuneesi al rhum.

"Una città importante che dovrebbe essere conosciuta non solo perchè Totò vi ha fatto il militare, ma perchè racchiude storia e tradizioni che hanno contribuito a rendere grande il “Bel Paese”.

Ingresso libero.