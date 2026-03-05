 / Eventi

A Saluzzo si presenta il libro “Cuneesi per sempre”

Domani 6 marzo a Il Quartiere. Con la curatrice Angela Delgrosso interverranno alcuni autori. Intermezzo musicale a cura di Sabina Nata

“Cuneesi per sempre" il libro-antologia dal titolo identitario che porta  nel cuore di Cuneo, verrà presentato domani venerdì 6 marzo a Saluzzo  a Il Quartiere (piazza Montebello) alle 17.

Interverranno la curatrice Angela Delgrosso, alcuni autori del libro. Intermezzo musicale a cura della cantante Sabina Nata.

Una guida emozionale fatta di venti racconti  scritti da altrettanti autori, per scoprire la Cuneo vera, quella dei bassi portici di via Roma ma anche di quelli lunghi di corso Nizza, la Cuneo della grande piazza Galimberti, del lungo viadotto, la Cuneo del chiassoso mercato del martedì, delle gelaterie e pasticcerie, dei cuneesi al rhum. 

"Una città importante che dovrebbe essere conosciuta non solo perchè Totò vi ha fatto il militare, ma perchè racchiude storia e tradizioni che hanno contribuito a rendere grande il “Bel Paese”.

Ingresso libero.

