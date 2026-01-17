CALCIO SERIE C / Il Bra sfida il Ravenna, fischio d'inizio alle 17.30 di domenica a Sestri Levante

Un nuovo appuntamento attende l’AC Bra che domani, domenica 18 gennaio, ospiterà il forte Ravenna.

La sfida, valida per la 22ª giornata del campionato di Serie C, andrà in scena al “Giuseppe Sivori” di Sestri Levante, stadio che quest’anno ospita le gare interne dei piemontesi. Fischio d’inizio alle ore 17:30.

Il Bra arriva da tre pareggi consecutivi contro Perugia (1-1 di domenica scorsa con gol di Lionetti), Sambenedettese (2-2, Rottensteiner e Baldini) e Juventus Next Gen (1-1, ultimo match del 2025 con rete cuneese di Baldini). I giallorossi stanno affrontando un periodo sicuramente positivo come testimonia l’unica sconfitta subita (Ternana lo scorso 14 dicembre) nelle ultime sette partite. Per ottenere punti contro un’avversaria temibile come il Ravenna, i braidesi dovranno sfruttare al meglio il fattore campo che finora ha aiutato e non poco i piemontesi: infatti 14 dei 17 punti ottenuti nella prima metà di campionato sono arrivati al “Sivori” di Sestri Levante.

Mister Fabio Nisticò potrà contare fin da subito sul neoarrivato Franklyn Akammadu; l’attaccante nigeriano vanta molte reti in Serie D e numerose esperienze in Serie C, tra cui i primi sei mesi di questa stagione passati alla Giana Erminio (girone A). Punteranno ad essere nuovamente della partita i giovani Alexandru Capac e Mattia Leoncini (già subentrati nelle ultime uscite), mentre attende il suo debutto Daniel Nicholas Armstrong.

Il Ravenna arriva dal pareggio a reti bianche contro il Forlì, stop preceduto da due sconfitte di misura contro Campobasso (2-1 per i molisani) e Vis Pesaro (1-0 in favore dei marchigiani). A questo trend negativo si aggiunge l’eliminazione in Coppa Italia maturata ai calci di rigore con il Renate.

I ravennati proveranno dunque a tornare alla vittoria che manca dallo scorso 7 dicembre quando si imposero con il risultato di 2-1 sul Pontedera. I romagnoli punteranno al successo per evitare la fuga solitaria in testa alla classifica dell’Arezzo che venerdì sera ha vinto 3-0 sul campo della Vis Pesaro (ora sono 7 le lunghezze che separano le prime due squadre). Mister Marco Marchionni dovrà affidare le chance di vittoria al suo attacco (il secondo del campionato con 32 reti fatte) e al suo bomber Cristian Spini (7 gol per lui finora).

In classifica il Bra occupa il 17° posto (17 punti), mentre il Ravenna è secondo a quota 42.

Un solo precedente tra le due formazioni: all’andata finì 3-1 per i romagnoli che vinsero grazie alla doppietta di Tenkorang e il gol di Mandorlini (rete cuneese di Di Biase). I bookmaker danno nettamente favorita la squadra ospite (1.70) con la vittoria dei padroni di casa che è data a quota 4.50.

Diretta Tv su Sky Sport (canali 206 e 253 con telecronaca di Angelo Taglieri) e su NOW.

La partita sarà diretta da Felipe Salvatore Viapiana di Catanzaro, coadiuvato dagli assistenti Alessandro Rastelli di Ostia Lido e Giampaolo Jorgji di Albano Laziale, quarto ufficiale Deborah Bianchi di Prato e operatore FVS Yassine El Hamdaoui di Novi Ligure.

Prossimo appuntamento per il Bra sabato 24 gennaio, quando i piemontesi faranno visita alla Torres. Fischio d’inizio alle 14:30 allo stadio “Vanni Sanna” di Sassari.