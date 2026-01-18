PD e Stati Uniti d'Europa: nuova legge per la sicurezza urbana in Piemonte

I Gruppi del Partito Democratico e Stati Uniti d'Europa in Consiglio regionale hanno presentato una Proposta di legge volta a rafforzare le politiche integrate di sicurezza urbana e territoriale in Piemonte, con particolare attenzione alla tutela delle abitazioni private e delle aree più esposte ai fenomeni di microcriminalità. Il consigliere regionale del PD Fabio Isnardi è il primo firmatario dell'iniziativa.

Secondo quanto affermato dai due Gruppi, negli ultimi mesi numerosi cittadini hanno segnalato un aumento significativo dei furti nelle abitazioni, spesso accompagnato da un crescente senso di insicurezza e da timori per l'incolumità personale, soprattutto nelle zone rurali e meno densamente popolate. La proposta di legge nasce da queste preoccupazioni e intende offrire una risposta concreta e moderna, nel rispetto delle competenze istituzionali previste dalla Costituzione e dallo Statuto regionale.

Per il Partito Democratico e Stati Uniti d'Europa, la sicurezza rappresenta un diritto di tutti e i cittadini non possono essere lasciati soli. La Regione deve sostenere i Comuni e promuovere una collaborazione attiva tra istituzioni e comunità locali, nella consapevolezza che la prevenzione è la prima forma di protezione.

Il testo, strutturato in sei articoli, prevede il sostegno ai Comuni – singoli, associati o riuniti in Unioni – attraverso la concessione di contributi destinati ai privati che intendono installare sistemi di sicurezza nelle proprie abitazioni, nei condomini o in immobili di interesse collettivo di proprietà privata. I finanziamenti sono destinati a interventi mirati, tra i quali rientrano l'installazione e il potenziamento di sistemi di videosorveglianza, allarmi e dispositivi di controllo accessi, l'illuminazione di sicurezza e la protezione delle parti comuni, soluzioni tecnologiche innovative per prevenire furti e occupazioni abusive, nonché la manutenzione straordinaria e l'adeguamento degli impianti esistenti.

L'obiettivo dichiarato dai due Gruppi è duplice: rafforzare la tutela del diritto di proprietà e dell'incolumità personale, e allo stesso tempo promuovere una maggiore coesione sociale, contrastando fenomeni di degrado urbano e migliorando la vivibilità degli spazi, garantendo al contempo una possibile integrazione con i sistemi di videosorveglianza pubblica già presenti sul territorio.

Secondo il Partito Democratico e Stati Uniti d'Europa, la sicurezza non è uno slogan ma un investimento sulla qualità della vita. Con questa proposta di legge, che i due Gruppi auspicano riceva un iter rapido e venga approvata in tempi brevi, intendono fornire ai cittadini e ai territori strumenti concreti. I Gruppi sottolineano inoltre che la Destra ha fallito sulla sicurezza e che occorre mettere al centro non solo la repressione, ma anche la prevenzione, in un piano a lungo termine che si occupi di tutte le componenti della comunità.

Per il PD e Stati Uniti d'Europa, la sicurezza è un tema che deve essere affrontato con serietà, responsabilità e visione, non con misure simboliche, ma con politiche integrate, partecipate e capaci di produrre risultati reali.