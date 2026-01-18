VOLLEY / Mondovì vince la rimonta su Volpiano: quinto successo consecutivo

Due facce della stessa medaglia, due volti opposti della stessa partita danno a Mondovì Volley il quinto successo consecutivo, grazie al 3-2 in casa di Volpiano. Ma dire che dopo due set lo spettro della sconfitta non aleggiasse sul "Puma" è essere oltremodo positivi, in quanto le padrone di casa sono riuscite ad imbrigliare perfettamente le monregalesi nella prima parte della sfida.

Per l'ultima giornata del girone di andata, i coach Basso e Dagna propongono una novità: la diagonale è Colombano-Sangoi, le schiacciatrici Bole e Munari (con Bosso non al meglio fisicamente ma che troverà comunque molto spazio in gara), i centrali Bergese e capitan Aliberti, l'opposto Sangoi, il libero Monaco.

La Vol-Ley Academy Volpiano risponde nella sua divisa giallonera: Blengini - figlia d'arte - opposta ad Andreotti, Lodigiani e Neffati nel ruolo di centrali, Cirelli e Chiara in posto quattro. Il libero è Domanda.

I primi due set scorrono su binari molto simili: Volpiano prende la partita di petto, forza senza paura e mette in difficoltà un Mondovì Volley attanagliato da dubbi ed errori: a poco servono gli innesti di Bosso (su Munari, che poi tornerà in campo su Sangoi per il resto della sfida), Fissore e Sclavo: dopo 43 minuti di gioco il "Puma" è sotto di due set (16-25, 18-25).

Da quel momento in poi, però, la partita prende una piega totalmente diversa: la battuta inizia a farsi ficcante per le rossoblù, mentre muro e difesa salgono finalmente di livello. Mondovì prima domina il terzo set (8-2, 16-5, 20-6, fino al 25-15), controlla il quarto (8-6, 16-8, 25-14) e si beve d'un fiato il tie-break (cambio campo sull'8-1, fino al 15-4).

In casa "Puma" svettano le prestazioni di Bole e Bergese: la schiacciatrice friulana offre il suo solito bottino di punti, con 21, mentre la centrale piemontese chiude con 19 ed una valutazione di +15. Le due collaborano per mettere a terra ben 12 ace - 4 Bole e 8 Bergese -, mentre anche Munari va in doppia cifra. Per Volpiano si segnalano i 22 palloni messi a terra da Cirelli.

Con i due punti conquistati e le contemporanee sconfitte di Florens e Villa Cortese, il sestetto monregalese chiude il girone di andata al terzo posto in coabitazione con Alessandria, a -5 dal duo di testa composto da Garlasco e dalla stessa Florens. La prima del girone di ritorno arriverà dopo due settimane di pausa: Mondovì Volley sarà in campo a Palau sabato 7 febbraio alle ore 20.

"I primi due set sono stati davvero incommentabili: siamo entrati in campo contratti, poco lucidi, e abbiamo subito il loro ritmo senza riuscire a imporre il nostro gioco. Poi, da metà del terzo set in avanti, abbiamo finalmente trovato un po' di ritmo, più ordine nelle scelte e soprattutto più coraggio nelle situazioni complicate. La squadra ha iniziato a muoversi meglio, a comunicare di più, e si è visto subito un cambio di atteggiamento. Sicuramente abbiamo lasciato per strada un altro punto che potevamo portare a casa, e questo dispiace, perché la reazione c'è stata e dimostra che il potenziale non manca. Ora però dobbiamo trasformare questi segnali in continuità, perché le partite non si vincono solo a sprazzi", commenta il coach Claudio Basso.

"La partita ha mostrato due volti distinti. Nella prima parte la squadra ha incontrato difficoltà in tutti i fondamentali, evidenziando una partenza poco attenta che ha inciso sull'andamento iniziale dell'incontro. Nonostante l'avvio complicato, il gruppo ha saputo reagire con maturità, gestendo le difficoltà e riuscendo a ribaltare completamente l'inerzia della gara. Nella seconda fase la squadra ha infatti imposto il proprio gioco con ordine, determinazione e maggiore precisione, mostrando carattere e capacità di riorganizzazione. In vista della ripresa, sarà fondamentale approcciare ogni gara con la massima concentrazione sin dai primi scambi, evitando di concedere punti preziosi lungo il percorso", spiega Sara Colombano.

VOL-LEY ACADEMY VOLPIANO - MONDOVÌ VOLLEY 2-3 (25-16, 25-18, 15-25, 14-25, 4-15)

VOL-LEY ACADEMY VOLPIANO: Andreotti 5, Domanda (L), Zglavuta, Chiara 11, Neffati 7, Sciarrotta, Cirelli 22, Lodigiani 7, Blengini 3, Silvestri (L). Non entrate: Bisio, Ferreira, Simeonov, Trombetta, Gruda.

Errori in battuta: 1. Battute vincenti: 9. Muri vincenti: 10.

MONDOVÌ VOLLEY: Bosso 8, Sangoi 1, Fissore, Sclavo, Monaco (L), Bergese 19, Aliberti 7, Colombano 4, Munari 10, Bole 21. Non entrate: Bovetti, Imarisio.

Errori in battuta: 17. Battute vincenti: 12. Muri vincenti: 7.