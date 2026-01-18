VOLLEY A1F / HONDA CUNEO-SAN GIOVANNI IN MARIGNANO 0-3; Le pagelle delle Gatte

ELA KOULISIANI: S.V.

JAELYN KEENE 4,5: la centrale statunitense mette a segno 6 punti, ma a muro lascia a desiderare. Porta a casa un ace con la complicità del nastro.

PRINCESS ATAMAH: S.V.

JESSICA RIVERO 4,5: prestazione in chiaroscuro, anche se non mancano gli sprazzi di positività, soprattutto in attacco. Al servizio parte bene, ma poi la forza di fuoco si perde rapidamente. Fase difensiva approssimativa.

NOVA MARRING 5: torna in campo dopo una lunga assenza. Ravviva il finale del secondo set, ma l’ultima schiacciata consegna il parziale alle avversarie. Preziosa a muro, mentre in attacco potebbre fare meglio.

ERIKA PRITCHARD 4: partenza a dir poco complicata. Vulnerabile in ricezione e impalbabile in attacco. Coach Salvagni si rende conto che è in grande difficoltà e la toglie dalla mischia.

LINDA MAGNANI: S.V.

SAFA ALLAOUI: S.V.

ANNA BARDARO 5: è la giocatrice che probabilmente sbaglia meno. In ricezione commette un solo errore evidente. Prova a dare una mano in difesa, ma anche lei smette di crederci nel finale.

AGNESE CECCONELLO 4: meno rapace del solito sottorete. Non pervenuta la fase di difesa a muro.

MASA PUCELJ 4: ci ha abituati a ben altre performance. Tanta incertezza in ricezione e anche in attacco non lascia il segno.

NOEMI SIGNORILE 4,5: la serata comincia male anche per lei. Non sempre precisa nel servire gli assist alle attaccanti cuneesi. Sottorete si dimostra pronta a capitalizzare quelle rare occasioni per andare a segno.

BINTO DIOP 4,5: è ormai chiaro che la salvezza del Cuneo passa soprattutto dalle sue mani. Contro le romagnole sbatte spesso sulla barricata ospite. Mette a segno 14 punti, compresi due monster-block. L’ace iniziale rappresenta il classico fuoco di paglia, per una prestazione che nel complesso è comunque insufficiente.

FRANCOIS SALVAGNI 4: tra andata e ritorno il confronto con l’ex Bellano è senza appello: 6 set a 0. L’approccio al match è scialbo e neppure il ritorno in campo di Nova Marring riesce a invertire il trend. Le gatte appaiono poco sul pezzo...d’altronde era solo uno scontro diretto che poteva valere la virtuale salvezza.