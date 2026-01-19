Display “invisibile” al centro prelievi di via Carlo Boggio: utenti costretti ad abbassarsi per leggere le chiamate

Riceviamo e pubblichiamo:

Mi sono recato al centro prelievi sito in via Carlo Boggio a Cuneo. Entrando nella struttura si accede alla sala dove ci sono gli sportelli di accettazione. In alto c'e' un display dove su più righe vengono elencate le prenotazioni chiamate dai vari sportelli.

La riga più in alto del display non è però visibile perché davanti è posizionata una lampada di illuminazione che ne impedisce la vista se non abbassandosi.

Si assiste, quindi, a decine di persone che si abbassano e si alzano in continuazione per riuscire a leggere la ultima chiamata. Se non si è più che veloci o se si è ostacolati da qualcuno davanti, lo sportello chiama subito un'altra prenotazione e si perde il turno.

Ho segnalato allo sportello il disguido e mi è stato risposto: "Ce lo dicono tutti, abbiamo segnalato ripetute volte il problema ma niente. Questo display dovrebbe servire solo a noi dipendenti degli sportelli. Nella sala successiva c'è comunque un altro display"

Soluzione 1: alzare di 10 cm la lampada dell'illuminazione e tutto risolto.

Soluzione 2: apporre un cartello all'entrata che indichi di recarsi nella sala successiva( dove ci sono tutti coloro che aspettano la chiamata per il prelievo vero e proprio ,sempre strapiena) per poi tornare agli sportelli quando chiamati.

