Attualità | 11 marzo 2026, 08:08

“Storie dell’altro ieri” prosegue con gli incontri collaterali

Nell’ambito della mostra fotografica albese “Terre alte, vite profonde” conversazione con Antonio Buccolo, Matteo Cerrina e Celeste Oricco

Sabato 14 marzo, alle ore 17, si terrà il secondo appuntamento del programma di eventi collaterali alla mostra fotografica “Storie dell’altro ieri” di Malvina Manera e Celeste Oricco, organizzata dall’Ordine dei Cavalieri delle Langhe in collaborazione con Corso Torino 18 Professional Workshop.

L’incontro, dal titolo “Terre alte, vite profonde”, è organizzato dall’Associazione Alec – Gianfranco Alessandria e proporrà un momento di dialogo e approfondimento su alcuni dei temi affrontati nella mostra.

Protagonisti della conversazione saranno Antonio Buccolo, Matteo Cerrina e Celeste Oricco, che dialogheranno con il pubblico offrendo diversi punti di vista sulla storia, la cultura e le tradizioni dell’Alta Langa.

Fotografo e studioso del territorio, Antonio Buccolo è coautore di numerosi e importanti volumi dedicati ad Alba e alle Langhe, e presenterà il tema dal punto di vista storico. Matteo Cerrina, autore del libro “Da area marginale a terra originale. L’alt(r)a Langa”, offrirà invece una lettura antropologica del territorio. Celeste Oricco, autrice del volume “Memorie del Pavaglione”, racconterà infine l’esperienza e le storie tramandate da Luigina e Teresina Martino, rispettivamente sua madre e sua zia, custodi di memorie e testimonianze di vita dell’Alta Langa.

L’incontro rappresenta un’occasione per approfondire, attraverso sguardi diversi ma complementari, il patrimonio umano, storico e culturale di un territorio che la mostra fotografica “Storie dell’altro ieri” intende riportare alla luce.

L’ingresso sarà libero e gradito, fino ad esaurimento posti.

Silvano Bertaina

