Quaresima di fraternità: dalla Diocesi di Alba quattro progetti missionari tra Bolivia, Moldavia, Camerun e India

La missione non è solo un aiuto economico a distanza, ma una rete di relazioni che unisce comunità diverse, spesso molto lontane tra loro. Con questo spirito il Centro Missionario Diocesano di Alba propone per il tempo della Quaresima quattro nuovi microprogetti solidali nel mondo, affiancati dall’iniziativa locale “Adotta1prodotto” promossa insieme alla Caritas albese.

Le nuove iniziative nascono dal desiderio di sostenere realtà dove sono presenti missionari, volontari o collaboratori legati alla diocesi, ma che finora non erano stati al centro dei progetti missionari diocesani. L’obiettivo è rafforzare legami, creare nuove relazioni e aiutare la comunità albese a conoscere più da vicino le situazioni sociali e pastorali di queste aree del mondo.

Il primo progetto porta in Bolivia, nella diocesi di Cochabamba, con l’iniziativa “Lazos Comunitarios” seguita dalla missionaria fidei donum Aurora Del Duca. Nella comunità di Bolivar la scuola superiore parrocchiale gratuita Taller Don Bosco ha accolto un gruppo di bambine che vivranno per sei anni nel contesto educativo della parrocchia, imparando anche un mestiere. Il sostegno della diocesi servirà ad allestire un laboratorio professionale di sartoria, con attrezzature e materiali adeguati e la presenza di un’insegnante specializzata.

Il secondo progetto si trova in Moldavia, nella regione della Transnistria, con l’iniziativa “Novoye Pal’to” coordinata dai volontari Maria Pia e dal diacono Fulvio Dalpozzo. Qui la casa parrocchiale di Ribnita viene utilizzata per attività pastorali e spesso anche come spazio per le lezioni scolastiche quando l’edificio della scuola primaria viene chiuso nei mesi invernali per mancanza di riscaldamento, una situazione aggravata dalle conseguenze della guerra tra Ucraina e Russia. Il progetto prevede interventi di coibentazione delle aule, per rendere gli spazi più sicuri e accoglienti.

Il terzo microprogetto riguarda il Camerun, nella diocesi di Obala, con l’iniziativa “Community links” seguita da don Désiré Ngono, collaboratore pastorale nella Vicaria Sinistra Tanaro. In una Chiesa locale impegnata in un percorso di rinnovamento spirituale, il progetto punta a rafforzare la comunicazione e l’animazione pastorale a distanza, fornendo strumenti digitali che permettano alle comunità parrocchiali di rimanere in rete e partecipare più attivamente alla vita della diocesi.

L’ultimo progetto porta in India, nello stato del Madhya Pradesh, dove il missionario fidei donum don Renato Rosso opera nella regione di Jhabua. L’iniziativa “Healthway” sostiene interventi di educazione sanitaria e assistenza per i malati di lebbra, in particolare tra il popolo seminomade Bhil. I fondi serviranno per acquistare medicinali, sostenere percorsi di cura locali e costruire spazi igienici che permettano alle persone malate di ricevere assistenza senza rischi di contagio, favorendo allo stesso tempo il superamento dei pregiudizi sociali che ancora circondano la malattia.

Accanto a queste iniziative internazionali, la diocesi invita anche a sostenere “Adotta1prodotto”, progetto promosso dalla Caritas albese per raccogliere beni di prima necessità destinati all’Emporio della Solidarietà di Alba. L’iniziativa punta a coinvolgere cittadini e parrocchie nella raccolta di prodotti per l’igiene personale e la pulizia della casa, creando punti di raccolta diffusi sul territorio.

Per maggiori informazioni: https://missioni.diocesialba.it/

Per contribuire: Ufficio Missionario Diocesano

IBAN IT 79 S 02008 22511 000010355512

Indicare causale del versamento