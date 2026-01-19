 / Attualità

Attualità | 19 gennaio 2026, 15:13

Il Palio dei Rioni di Ceva scalda i motori per l'edizione 2026

Definiti gli organizzatori e condivise le prime linee di lavoro, con l’obiettivo di costruire un’edizione partecipata, sentita e capace di coinvolgere l’intera comunità

L’Associazione Palio dei Rioni si è riunita, venerdì 16 gennaio, per avviare ufficialmente il percorso organizzativo che porterà all’edizione 2026 della manifestazione.

Nel corso dell’incontro sono stati definiti gli organizzatori e condivise le prime linee di lavoro, con l’obiettivo di costruire un’edizione partecipata, sentita e capace di coinvolgere l’intera comunità cittadina.

Con grande entusiasmo, l’Associazione rivolge fin da ora un invito a tutti i Rioni di Ceva a iniziare a “scaldare i motori” in vista del Palio 2026, che tornerà ad animare la città con il suo spirito di appartenenza, competizione e festa.

 Per consentire a rioni, volontari e partecipanti di organizzarsi al meglio, vengono indicate le date da segnare in agenda, durante le quali si concentreranno le attività legate al Palio: 28 marzo; 18, 24, 25, 26 e 30 aprile; 1, 2 e 3 maggio.

Nelle prossime settimane seguiranno ulteriori comunicazioni con i dettagli organizzativi e il programma completo delle iniziative.

comunicato stampa

