Calcio | 19 gennaio 2026, 10:42

CALCIO SERIE D / Il Saluzzo domina, ma perde 1-2 con il Ligorna. Coach Cacciatore: "Meritavamo di vincere" [VIDEO]

Dopo una gara dominata dai granata, a decidere la sfida dell’”Amedeo Damiano” le reti ospiti di Pastore (10’) e Vuthaj (66’)

Giuseppe Cacciatore, allenatore del Saluzzo

È finita 1-2 la partita tra Saluzzo 1901 e Ligorna, valida per la 20ª giornata del campionato di Serie D.

A decidere la sfida dell’”Amedeo Damiano” le reti ospiti di Pastore (10’) e Vuthaj (66’); il momentaneo pareggio granata era stato siglato da Valenti (12’).

In classifica i liguri si confermano al primo posto con 47 punti, mentre i piemontesi rimangono a quota 29.

Prossimo appuntamento per il Saluzzo domenica 25 sul campo del Club Milano, fischio d’inizio alle 14:30 allo stadio “Pero Sporting Club” di Pero (Milano).

Le dichiarazioni degli allenatori Giuseppe Cacciatore e Matteo Pastorino al termine della partita (GUARDA IL VIDEO)

Samuele Bernardi

