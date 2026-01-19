CALCIO SERIE D / Il Saluzzo domina, ma perde 1-2 con il Ligorna. Coach Cacciatore: "Meritavamo di vincere" [VIDEO]

È finita 1-2 la partita tra Saluzzo 1901 e Ligorna, valida per la 20ª giornata del campionato di Serie D.
A decidere la sfida dell’”Amedeo Damiano” le reti ospiti di Pastore (10’) e Vuthaj (66’); il momentaneo pareggio granata era stato siglato da Valenti (12’).
In classifica i liguri si confermano al primo posto con 47 punti, mentre i piemontesi rimangono a quota 29.
Prossimo appuntamento per il Saluzzo domenica 25 sul campo del Club Milano, fischio d’inizio alle 14:30 allo stadio “Pero Sporting Club” di Pero (Milano).
Le dichiarazioni degli allenatori Giuseppe Cacciatore e Matteo Pastorino al termine della partita (GUARDA IL VIDEO)