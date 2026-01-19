CALCIO SERIE C / Una vittoria che vale doppio per il Bra: Ravenna al tappeto per 2-1

Vincere vale ovviamente 3 punti, ma questa vittoria “per il mondo Bra” vale molto di più.

Nel tardo pomeriggio di domenica 18 gennaio al “Giuseppe Sivori” di Sestri Levante, 2-1 dei giallorossi sul Ravenna. Di Enrico Baldini (al sesto gol stagionale) e Riccardo Sganzerla (al primo sigillo personale tra i professionisti). Un risultato che premia appieno tutti gli sforzi dei ragazzi allenati da Fabio Nisticò e dallo staff e che permette di mettere altri 3 mattoni verso l’obiettivo. Allungando, anche, la striscia di risultati utili.

Minuto 2, grandissima parata di Renzetti sulla ribattuta di Corsinelli (sugli sviluppi di un corner) e sfera sul palo prima di essere definitivamente bloccata. Italeng scheggia il palo alla destra di Renzetti al 13’. 1-0 Bra al 32’ con una bellissima azione corale e in verticale, Maressa sulla destra scappa e imbuca per Campedelli, trova in area Baldini che col destro insacca sotto la traversa! E traversa sfiorata da Rrapaj al 37’. Ravenna in 10 uomini al 44’ per il rosso diretto deciso dall’FVS (richiesto dai braidesi) per la tacchettata di Lonardi, involontaria ma in pieno volto ai danni di Lionetti.



Raddoppio del Bra al minuto 7 del secondo tempo, Campedelli tocca per Sganzerla, sinistro a mezza altezza nel cuore dell’area e 2-0 da bomber vero per il braccetto sinistro! Al 18esimo, debutto stagionale in giallorosso per l’esterno sinistro Armstrong. Scatenato Maressa sul binario di destra, va alla conclusione che trova l’esterno della rete al 28’. FVS richiesto dal Bra al 32’ per un atterramento di Dal Pozzo su Sinani, ma l’arbitro fa riprendere il gioco dopo la revisione televisiva.

Altro debutto stagionale in casa Bra: il neo-attaccante Akammadu per Sinani al 43esimo. Nel secondo dei 6 minuti di recupero, gli ospiti accorciano con il colpo di testa di Solini (2-1). Finisce così ed è festa grande, con tutto il gruppo squadra che si abbraccia e va ad applaudire il settore del tifo organizzato giunto da Bra. Giallorossi, ora, a quota 20 punti in classifica.



Sabato 24 gennaio (ore 14,30) Torres-Bra al “Vanni Sanna” di Sassari.



Bra: Renzetti, Rottensteiner (18′ st Armstrong), Sganzerla, Sinani (43′ st Akammadu), Lionetti, Fiordaliso, Campedelli (43′ st Leoncini), Maressa, De Santis, Brambilla (50′ st Lia), Baldini. A disp: Franzini, Menicucci, Cannistrà, Minaj, Dimatteo, Rabuffi, Capac. Allenatore: Fabio Nisticò.

Ravenna: Anacoura, Solini, Rossetti, Viola (11′ st Di Marco), Rrapaj (11′ st Falbo), Lonardi, Spini (11′ st Luciani), Esposito, Corsinelli (24′ st Fischnaller), Bianconi (1′ st Da Pozzo), Italeng. A disp: Stagni, Borra, Donati, Mandorlini, Okaka, Calandrini, Scaringi, Karim. Allenatore: Marco Marchionni.

Arbitro: Viapiana di Catanzaro (assistenti: Rastelli di Ostia Lido e Jorgji di Albano Laziale; quarto ufficiale: Bianchi di Prato; operatore FVS: El Hamdaoui di Novi Ligure).

Marcatori: 32′ pt Baldini (B), 7’ st Sganzerla (B), 47’ st Solini (R).

Note: tardo pomeriggio sereno e fresco, terreno di gioco in erba sintetica; 217 biglietti venduti, 109 ospiti e 44 abbonati. Ammoniti Rottensteiner, Baldini, Sganzerla (B), Falbo (R).