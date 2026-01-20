ATLETICA / Comino trionfa al Cross di Castellar e trascina l’Atletica Mondovì

Domenica 18 gennaio, il 3° Cross di Castellar, a Saluzzo, valido come prova unica del Campionato di Società e come prova del Trofeo Piemonte a livello assoluto, ha regalato nuove certezze all’Atletica Mondovì Acqua S.Bernardo.

Il sodalizio del Beila ha colto il successo nelle Juniores, è arrivato terzo con gli Assoluti maschili e secondo nella combinata Uomini e Donne grazie anche al 7° posto degli Allievi e al 5° con gli Junior. Peccato per la defezione all’ultimo di Giulia Paolin, bloccata dalla febbre, che ha impedito la squadra Elite donne di entrare in classifica (erano necessarie 3 atlete all’arrivo).

Proprio nella prova elite 10 km uomini, in top ten troviamo l’ottimo Michele Aimo 6° in 34’47” e 10° Gabriele Canavese alla sua prima apparizione con la nuova maglia in 35’11”; bene anche Diego Poletto 27° in 37’20”, Eugenio Bonelli 35° in 37’59”, Ismaele Bertola 47° in 38’51”, quindi 70° Flavio Di Bartolomeo in 41’36” e 85° Eligio Boggione in 43’56”. Bravissime anche le biancorosse nella 6 km assoluta con Alice Rosa Brusin quinta generale in 23’09” (a 28” dalla vincitrice Noemi Boggiato del Saluzzo ed a soli 6” dal podio) e prima Junior, Elisa Calandri 10ª in 24’13” (7ª U23), Sofia Dante 27ª e 4ª Junior in 26’20”, Soraia Cillario 20ª U.23 in 27’43” e Alice Preve 9ª Junior in 28’53”.

Bel successo individuale per Giorgio Comino nella 5 km Allievi in 16’34” con volata vincente sul canavesano Milano e Manassero del Dragonero, più indietro a 2’33” Matteo Garelli 33°, Matteo Provera 44° a 3’20”, Simone Bongiovanni 50° a 3’36”, Marco Restagno 65° a 5’02”, frenato da problemi intestinali, e Pietro Demichelis 68° a 7’24”; tra le allieve Federica Raffero è 35ª nella 4 km in 19’54”. Infine, nella 8 km per gli Juniores 20° Piergiorgio Baldi in 31’21” davanti a Lorenzo Simeone 26° in 33’49”, Leonardo Bongiovanni 27° in 33’49”, ed ai debuttanti Marco Chiarlone 30° in 35’18” e Giuseppe Di Gennaro 34° in 37’05”.

“Siamo soddisfatti per la prestazione di squadra perchè abbiamo schierato quattro formazioni molto competitive nelle sei categorie – commenta Enrico Priale - Certo c’è un pizzico di rammarico per la defezione di un’atleta tra le donne che ci ha impedito un risultato ancora migliore, ma siamo consapevoli del percorso che stiamo facendo in un settore, quello del mezzofondo, che fino a tre anni fa era praticamente inesistente. Un grazie quindi ai tecnici Lorenzo Rossi, Fabrizio Moscarini, Valerio Brignone e ai collaboratori esterni per il grande impegno quotidiano nel crescere i ragazzi.”