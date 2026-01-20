ATLETICA / Giovani monregalesi protagonisti a Parma: pioggia di podi per l’Atletica Mondovì

Bella trasferta organizzata con le società di Atletica Asti 2.2 per un numeroso gruppo di atleti delle squadre giovanili dell’Atletica Mondovì - Acqua S. Bernardo a Parma. In un Palalottici gremito con 500 ragazzi provenienti da tutto il Nord Italia, oltre 40 “canotte rosse” monregalesi si sono battuti con i pari età conquistando una serie di podi: ottimi gli argenti di Yasmine Bendiboun nel peso Ragazze (scagliando a 9,68 il peso da 2 kg) – nella stessa gara settima Carlotta Bianciotto con 5,93 ed ottava Adele Medana con 5,60 – e quello di Lorenzo Tassone nella stessa specialità con 9,77 (primo con 12,05 il bolognese Raschieri) e di Giacomo Renesto nei 60 ostacoli Ragazzi in 9”51. Bronzi nei Ragazzi di Federico Bruno nei 200 metri in 28”55 (sesto Lorenzo Ferracane in 29”80), di Rayan Bruno nei 60 ostacoli (9”98) e di Andrea Garello ancora sulla pedana del peso (8,96, quarto a 12 cm di distacco Matteo Griseri per un 3 su 4 dei monregalesi).

Il successo è arrivato con la staffetta 4x160 Ragazzi (Renesto, Federico e Rayan Bruno, ed in chiusura Ferracane) con 1’33”66 e l’ottava medaglia di giornata l’hanno colta le Ragazze (Carlotta Bianciotto, Elena Malaspina, Soraya Musso e Lucia Casalini) seconde in 1’42”14.

Bravissimi anche Francesco Bruno quarto nell’alto Cadetti (1,61), dove è sesto Noah Leone (1,50) così come Isabel Santana Nunez nelle coetanee con 1,40 e Soraya Musso anche lei “di legno” nei 60 ostacoli ragazze in 11”16. In top ten Andrea Baudino decimo nel peso Cadetti con 6,85, Lucia Casalini nona nei 200 Ragazze, ancora per le staffette: quarte le Cadette (Lovely Ferretti, Isabel Santana Nunez, Beatrice Borra e Marta Chiecchio) in 1’34”60, quinte e settime le Ragazze (Jolanda Dattola, Clelia Gasco, Rebecca Blengino ed Adele Ferro 1’51”96; Sofia Cui, Charifa Nasrallah, Isotta Reineri e Isabella Veglia 1’57”21), sesti i quartetti Ragazzi (Francesco Tornatore Fontana, Lorenzo Tassone, Andrea Garello e Matteo Griseri, 1’49”07) e Cadetti (Mattia Malaspina, Mouhamed Ndiaye, Francesco Bruno e Lorenzo Devalle 1’29”13).

Nei 60 cadette, Lovely Ferretti è 14ª in 8”54, Marta Chiecchio 8”75, Adora Dervishi 8”79, Alice Bossolasco 9”29, Agnese Prette 9”31, Gloria Biestro 9”34, Emilia Bonelli e Sofia Taricco 9”50, Bianca Aimo 9”68, Lucrezia Cui 10”11; nei pari età nel peso 11° Giacomo Murizzasco con 6,63 e 14° Simone Cappa con 5,47 e nei 60 Malaspina 12° in 7”86, Leone 8”03, Devalle 8”46, Ndiaye 8”56, Murizzasco 8”76, Cappa 9”97. Ancora nelle Ragazze sui 200 Isotta Reineri 33”39, Rebecca Blengino 34”41, Elena Malaspina 33”91, Gasco 34”71, Nassrallah 35”06, Cui 35”10, Dattola 35”22, Bendiboun 35”47, Medana 35”82, Veglia 36”63 e Ferro 36”76 e nei coetanei Tornatore Fontana 34”80 nei 200. 1’43”87 per la 4x160 Cadette con Bossolasco, Aimo, Taricco e Bonelli, a un solo centesimo le compagne Cui, Dervishi, Prette e Biestro.