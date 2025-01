Bra, un anno di lavoro della Polizia Locale: nel bilancio multe in calo, 15 Daspo urbani e 10 persone denunciate per violenze di genere [FOTO]

Presentato ieri, martedì 21 gennaio, il rapporto delle attività riguardanti l’anno 2024 della Polizia Locale di Bra, suddiviso tra diverse aree operative.

La cerimonia è stata occasione per illustrare i dati complessivi del lavoro svolto dagli operatori, ma anche per conferire 5 benemerenze ad altrettanti agenti che si sono particolarmente distinti in specifiche iniziative. Hanno ricevuto l’encomio il vice comandante Sergio Mussetto, e gli agenti Christian Berutti, Mattia Garbarino, Carlo Barra e Antonio Franzese, quest’ultimo premiato dal sindaco di Mango Damiano Ferrero, per aver dato il via, durante un’attività investigativa extra-time, all’inchiesta che fece luce sul caporalato nelle Langhe e in particolare proprio nel paese di Mango.

Nei locali della Polizia Municipale braidese erano presenti il sindaco Gianni Fogliato, l’assessore Walter Gramaglia, che ha ereditato la delega alle politiche della sicurezza e Polizia Locale da Luciano Messa pochi giorni fa, il colonnello Lorenzo Repetto del comando CC di Bra, molti rappresentanti di Enti e istituzioni braidesi e un numero rilevante di assessori, consiglieri comunali e cittadini, segno della grande stima e riconoscenza per il lavoro che svolge l’ufficio della Polizia Locale.

Dopo i saluti del sindaco Gianni Fogliato, che ha sottolineato “la grande sinergia a Bra nella cooperazione tra Polizia Locale, Carabinieri e Polizia, rilevata anche nel comitato ordine e sicurezza dal Questore di Cuneo”, è intervenuto l’assessore Walter Gramaglia, alla prima uscita pubblica nel nuovo ruolo:

“I nostri agenti sono un tassello importante nell’attività di presidio e controllo del territorio. 'Locale' sta anche a significare perfetta conoscenza dei luoghi e ci tengo a segnalare il grande ruolo che i nostri vigili svolgono nel delicato affiancamento ai servizi sociali, per cui vanno davvero ringraziati”.

Il comandante commissario capo Davide Detoma nel suo intervento ha dichiarato: “Innanzitutto ringrazio le famiglie del nostro personale, per i sacrifici che fanno e l’amministrazione comunale, di cui sentiamo sempre la vicinanza e l’apprezzamento per il nostro lavoro. Tra i tanti dati che potrei darvi, vorrei evidenziare le 2500 ore di servizio notturno, su due o tre giorni settimanali, gli interventi di tutela in casi di “Violenza di Genere” e il tanto lavoro svolto durante i numerosi eventi del 2024. Non ci facciamo mancare niente … nel 2025, dopo il Giro avremo anche il passaggio della Vuelta!”

Il vice comandante Sergio Mussetto ha concluso la parte istituzionale con alcune considerazioni: “L’introduzione del Daspo Urbano ci ha dato senz’altro una mano. Con una modifica al regolamento abbiamo ampliato i luoghi ove è possibile per legge applicarlo. Segnalo che su 15 provvedimenti eseguiti nel corso del 2024, solo uno è stato reiterato. Abbiamo anche inciso sulle segnalazioni di maltrattamenti o non cura di animali, sui reati ambientali e su alcuni casi di abbandono scolastico”.

In sintesi, ecco alcuni dei dati estrapolati dal documento riassuntivo delle attività 2024, suddivisi in aree.

Organico

In generale l’organico della Polizia Locale di Bra si avvale di 21 operatori, divisi tra comandanti, ispettori, assistenti, agenti e personale amministrativo. In particolare prestano servizio un comandante (Davide Detoma), un vice comandante (Sergio Mussetto), 2 ispettori capo, 2 ispettori, 5 assistenti, 3 agenti scelti, 7 agenti, 2 impiegate amministrative e un’ausiliaria del traffico.

Vigilanza ambientale

I numeri raccontano che durante lo scorso anno il personale ha accertato 149 violazioni nell’attività di vigilanza ambientale, in particolare riguardanti la raccolta differenziata e l'abbandono di rifiuti. In quest’ultimo caso le violazioni sono risultate 112.

Infortunistica stradale

Per quanto riguarda l’infortunistica stradale sono stati ben 249 incidenti rilevati, di cui 51 con feriti (in totale 63). 198 gli incidenti con soli danni a cose. Hanno coinvolto 418 vetture, 23 autocarri, 20 motocicli, 3 ciclomotori e 6 biciclette. Inoltre interessati anche 2 mezzi agricoli, 2 autobus, 2 monopattini elettrici, 2 animali e 15 pedoni. 16 i casi di fuga a seguito di incidenti stradali. In tutti i casi le indagini della Polizia Locale hanno permesso di risalire alle persone che si erano date alla fuga, grazie anche al sistema di videosorveglianza cittadino.

Gestione del territorio

Il servizio di pattugliamento è stato svolto per 365 giorni dalle 7.15 alle 19.30-20, con serale tutti i venerdì e sabato fino alle ore 01.00, e con servizi specifici svolti nei giardini di piazza Roma e vicinanze stazione ferroviaria, in autonomia o in collaborazione con la Compagnia Carabinieri di Bra e con la Questura di Cuneo. Sono stati eseguiti controlli in collaborazione con personale ispettivo dell’Asl Cn 2 e attività congiunte con vari uffici comunali, in particolare con Ufficio Ambiente, Ufficio Tecnico e Servizio Sociale.

Grandi eventi 2024

Molte le attività di coordinamento per eventi come il Giro d’Italia e altri eventi locali, tra cui Bra’s, Aperitivi in consolle, Bra-Bra, Da cortile a cortile e altre manifestazioni.

Servizio scolastico

Alla viabilità scolastica sono state dedicate circa 2.000 ore annuali e svolti servizi a favore del Consiglio Comunale dei Ragazzi e in occasione di giornate dedicate alla sicurezza stradale presso i Salesiani.

Attività di polizia giudiziaria

La gestione di reati e misure cautelari ha contemplato 149 notizie di reato, inviate all’autorità giudiziaria, di cui 80 per reati dei quali si sono scoperti gli autori, 69 per reati commessi da ignoti, per un totale di 92 persone denunciate. Sono state 10 le persone deferite in stato di libertà all’autorità giudiziaria per “Violenza di Genere”. In due casi si sono disposti gli arresti domiciliari, in altri due il divieto di avvicinamento e il braccialetto elettronico.

Sanzioni per violazioni al codice della strada

Sono diminuite le “multe”. Dalle oltre 15.000 dello scorso anno, “solo” 11.211 sanzioni sono state redatte per violazione codice della strada di cui 8123 verbali concernenti infrazioni dinamiche, 3088 concernenti violazioni statiche, con 8788 punti delle patenti decurtati. Sono stati 63 i ricorsi presentati al Prefetto, 94 quelli al Giudice di Pace, 4 ad altre autorità. Altri dati in successivo approfondimento.

Attività di sicurezza urbana

Oltre 1500 le ore dedicate al controllo della stazione ferroviaria e dei giardini delle aree attigue. 15 le misure di allontanamento (Daspo Urbano), 10 le contravvenzioni per ubriachezza molesta, 32 i veicoli individuati grazie alle telecamere targa system in quanto utilizzati per commettere reati. Altri dati in successivo approfondimento.

Attività di vigilanza edilizia e commerciale

Ben 245 le ore dedicate ad accertamenti sui cantieri, controllo di attività commerciali e mercati. 10 le persone denunciate all’autorità giudiziaria per abusi edilizi. Le attività di vigilanza sul commercio mercati e pubblici esercizi hanno occupato 1115 ore di servizio totali. Altri dati in successivo approfondimento.

Sportello Front Office e Centrale Operativa: ecco le statistiche sulle richieste e comunicazioni gestite. 202 contrassegni invalidi rilasciati, 62 permessi di accesso al cimitero, 368 autorizzazioni occupazione suolo pubblico.

Il Call Center al numero 0172/413744 ha ricevuto 22076 telefonate, per 1973 richieste di intervento e oltre 20000 per richieste di informazioni o altro.