Olimpiadi: infranto il sogno Milano-Cortina 2026, il Piemonte guarda al 2030 [VIDEO]

E' solamente di qualche giorno fa il passaggio della torcia olimpica anche nel Cuneese, che ha trovato un territorio compatto e capace di rispondere in modo organizzato e sicuro ai grandi eventi.
Una verità che contemporaneamente si accompagna e rafforza l'amarezza di un sogno infranto e che alimenta la polemica legata al rimpianto per l'occasione persa con le olimpiadi Milano-Cortina 2026, dove fallì anche il tentativo estremo di candidare le piste da bob di Cesana nel Torinese. Ora, però, il Piemonte non intende restare a guardare.
A tal proposito l'assessore regionale allo Sport e post-olimpico Paolo Bongioanni ha annunciato: “Dopo gli errori del passato, ora stiamo lavorando per riportare le olimpiadi del 2030 in Piemonte, almeno con le gare di pattinaggio sul ghiaccio”.
