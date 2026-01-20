 / Attualità

Attualità | 20 gennaio 2026, 15:44

Olimpiadi: infranto il sogno Milano-Cortina 2026, il Piemonte guarda al 2030 [VIDEO]

L'assessore regionale allo Sport e post-olimpico Paolo Bongioanni: "Stiamo lavorando per portare almeno le gare di pattinaggio sul ghiaccio"

E' solamente di qualche giorno fa il passaggio della torcia olimpica anche nel Cuneese, che ha trovato un territorio compatto e capace di rispondere in modo organizzato e sicuro ai grandi eventi. 

Una verità che contemporaneamente si accompagna e rafforza l'amarezza di un sogno infranto e che alimenta la polemica legata al rimpianto per l'occasione persa con le olimpiadi Milano-Cortina 2026, dove fallì anche il tentativo estremo di candidare le piste da bob di Cesana nel Torinese. Ora, però, il Piemonte non intende restare a guardare.

A tal proposito l'assessore regionale allo Sport e post-olimpico Paolo Bongioanni ha annunciato: “Dopo gli errori del passato, ora stiamo lavorando per riportare le olimpiadi del 2030 in Piemonte, almeno con le gare di pattinaggio sul ghiaccio”.

Guarda la sua intervista nel video:
 

Sara Aschero

