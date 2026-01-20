Stalking a Farigliano, l'ispettore Rossetti della Polizia Locale riceve riconoscimento per l’indagine

Nastrino al merito per l’Ispettore Francesco Rossetti, in servizio presso il Corpo di Polizia Locale di Farigliano che ha partecipato a una complessa e delicata attività di indagine, condotta in collaborazione con la Stazione dei Carabinieri di Carrù, a tutela di una cittadina fariglianese, nell’ambito di reati rientranti nella fattispecie del cosiddetto “codice rosso”, con particolare riferimento a un grave caso di atti persecutori (stalking).

"Un gesto di riconoscenza istituzionale, ma soprattutto un segnale forte di vicinanza alle donne e agli uomini che ogni giorno operano al servizio della comunità - spiegano dal municipio dove oggi, martedì 20 gennaio, in occasione di San Sebastiano, patrono della Polizia locale, è stato consegnato il riconoscimento, promosso dalla Regione Piemonte, attraverso una commissione.

"Un’onorificenza che l’Amministrazione comunale di Farigliano ha voluto condividere e valorizzare, premiando l’Ispettore Rossetti per l’elevato senso del dovere, la professionalità dimostrata e l’impegno profuso a tutela della comunità fariglianese - afferma il sindaco, Ivano Airaldi -. Un riconoscimento che non rappresenta soltanto un traguardo personale, ma un motivo di orgoglio per l’intera comunità di Farigliano, che vede premiati valori fondamentali come coraggio, responsabilità, spirito di servizio e collaborazione tra istituzioni".

Un’attività investigativa alla quale l’Ispettore Rossetti ha fornito un contributo determinante, operando con dedizione anche al di fuori del normale orario di servizio, fino alla conclusione dell’indagine con l’arresto del responsabile.

"Un esempio concreto di come la Polizia Locale, lavorando in sinergia con le altre Forze dell’Ordine, possa fare la differenza nella tutela delle persone più fragili e nella sicurezza del territorio - conclude il sindaco -. A nome mio personale e dell’Amministrazione comunale di Farigliano, esprimo il più sincero ringraziamento e le più vive congratulazioni all’Ispettore Francesco Rossetti per il lavoro svolto e per l’alto valore umano e professionale dimostrato".