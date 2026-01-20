Sabato 24 gennaio i Congressi cittadini di Azione a Cuneo e Alba

Sabato 24 gennaio si svolgeranno i Congressi cittadini di Azione a Cuneo e Alba.

Alle ore 10:30 quello di Cuneo presso PING, alle 17:30 ad Alba nella sede del Partito Azione inizia il 2026 rafforzando la propria presenza nei territori con l’avvio della stagione dei congressi cittadini in provincia di Cuneo. Un passaggio fondamentale di partecipazione e democrazia interna che vedrà gli iscritti protagonisti nell’elezione dei Segretari cittadini, dei membri dei Consigli direttivi locali e nella definizione della linea politica del Partito a livello locale.

“Con l’avvio dei congressi cittadini – dichiara Giacomo Prandi, Segretario Provinciale di Azione Cuneo – apriamo una fase decisiva per il nostro Partito: un momento autentico di partecipazione e democrazia, in cui saranno gli iscritti a scegliere i propri rappresentanti e a definire la linea politica locale. È un segnale concreto di crescita, maturità e radicamento di Azione nei contesti cittadini della Granda. Per entrambi i Congressi abbiamo invitato rappresentanti istituzionali, politici e della società civile per dar vita ad un’importante e non scontato dibattito sulle Città di Cuneo e Alba. Invito iscritti, cittadinanza e stampa a partecipare numerosi.”

Questo il programma previsto per i due Congressi:

- Cuneo: ore 10:30-10:45 / Alba: ore 17:30-10:45 Inizio dei lavori da parte del rappresentante della Commissione Congressuale e elezione da parte dell’Assemblea cittadina del Presidente del Congresso e del Segretario Verbalizzante

- Cuneo: ore 10:45-11:30 / Alba: ore 17:45-18:30 Interventi e saluti dei rappresentanti politici, istituzionali e della società civile

- Cuneo: ore 11:30-12:15 / Alba: ore 18:30-19:15 Interventi dei candidati Segretari, dei candidati al Consiglio direttivo e degli iscritti

- Cuneo: ore 12:15-12:30 / Alba: ore 19:15-19:30 Elezione del Segretario Cittadino e dei membri del Consiglio direttivo da parte dell’Assemblea Cittadina e conclusioni del Segretario cittadino neo eletto, del Segretario provinciale e della Segretaria regionale. A seguire rinfresco

Il Partito fa sapere che ad oggi sono state presentate per i Congressi Cittadini le candidature di Nicolò Musso per Cuneo, con la lista e nozione chiamate “Cuneo in Azione” e di Massimo Giachino per Alba, con la lista e mozione chiamate “Alba in Azione”

Azione fa inoltre sapere che la stagione congressuale proseguirà nelle prossime settimane anche in altri comuni della provincia: le date e le sedi dei prossimi congressi locali verranno comunicate prossimamente.