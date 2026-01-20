Time Out SuperLega, questa sera alle 21 una puntata da non perdere: in studio Matteo Bonomi

Ospite della puntata di stasera sarà Matteo Bonomi

Torna questa sera, martedì 20 gennaio, l’appuntamento con Time Out SuperLega, il talk dedicato al massimo campionato di serie A1 maschile di pallavolo, in diretta alle ore 21.

In studio Cesare Mandrile condurrà una puntata ricca di approfondimenti, con ospite il palleggiatore della MA Acqua S.Bernardo Cuneo Matteo Bonomi e Lorenzo Giraudo dei Blu Brothers a rappresentare la tifoseria.

Si partirà dall’analisi della sconfitta di Cuneo a Verona davanti a 5.150 spettatori, con interviste a coach Matteo Battocchio, all’opposto Feral e, in collegamento diretto, al tecnico della Rana Fabio Soli insieme al co-conduttore Luca Muzzioli.

La trasmissione proseguirà con un giro sugli altri campi della 17ª giornata: per Trento–Milano le voci di Faure, Bristot e Mendez contro coach Roberto Piazza; per Perugia vincente a Civitanova le parole di Angelo Lorenzetti, Kamil Semeniuk e il presidente Gino Sirci, mentre per la Lube interverranno coach Medei e il libero Balaso.

Non mancheranno i commenti sulla vittoria di Piacenza su Grottazzolina con coach Dante Boninfante e Giulio Magalini, il ko di Modena a Monza con Alberto Giuliani e Sanguinetti, e il tie break di Padova su Cisterna con Jacopo Cuttini.

Chiusura con le rubriche “Up&Down” di Massimo De Marzi sulle squadre in ascesa e discesa, e “Il Pagellone” di Luca Muzzioli con curiosità settimanali.

Diretta alle 21 su home page di TargatoCN, La Voce di Alba, Torinoggi.it, Volleyball.it, canali YouTube e DixTv.it.