VOLLEY A1F / Honda Cuneo Granda Volley lotta, ma non basta: Milano vince 3-0

La Honda Cuneo Granda Volley non riesce nell’impresa di fare punti all’Allianz Cloud: la Numia Vero Volley Milano vince 3-0. Alle Gatte non basta un terzo set giocato alla pari con una delle squadre più forti d’Italia per trovare punti pesanti in un campo difficilissimo.

1° set

Milano parte meglio: 8-4. Nel cuore del parziale le padrone di casa tentano l’allungo, portandosi sul +6 (16-10). Così Milano spinge forte verso la vittoria del primo set, nonostante la resistenza delle Gatte: non basta un buon finale di parziale, la Numia Vero Volley chiude 25-16.

2° set

Il secondo set ricalca il primo: Milano parte meglio (8-3). Così le padrone di casa continuano a spingere, allungando 16-9. Nel finale le Gatte si avvicinano, recuperando un break, ma Milano ne ha di più: 25-17.

3° set

L’avvio del terzo set segue il copione dei primi due: 8-3 per Milano. Tuttavia nel cuore del parziale le Gatte tirano fuori gli artigli, rimontando e superando le padrone di casa: 14-16. Tuttavia Milano rientra e il set scivola i vantaggi, in cui le biancorosse arrivano a set point, ma non basta: nel finale la Numia Vero Volley chiude 29-27 e 3-0.

“Siamo partite un po’ contratte, ma poi ci siamo divertite e abbiamo dato il massimo – ha commentato Linda Magnani nel post partita su VBTV – Loro hanno giocato molto bene, ma anche noi abbiamo dato il nostro, provandoci fino alla fine. Le prossime partite saranno fondamentali per noi, quindi sarà importante ogni singolo set. Lotteremo con questo atteggiamento per fare punti fino alla fine”.

Numia Vero Volley Milano 3-0 Honda Cuneo Granda Volley (25-16, 25-17, 29-27)

Honda Cuneo Granda Volley: Signorile, Diop (15), Pucelj (9), Rivero (9), Keene (7), Cecconello (2), Bardaro (L)

Entrate: Allaoui (2), Atamah (2), Magnani (L)

Non entrate: Pritchard, Koulisiani, Marring

MVP: Rebecca Piva (Numia Vero Volley Milano)