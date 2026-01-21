Il Pane della Prevenzione LILT: disponibile nelle panetterie di tutta la provincia di Cuneo

Nato dalla collaborazione tra LILT Cuneo e Associazione Autonoma Panificatori della Provincia di Cuneo, il progetto ha previsto uno studio condiviso per definire una ricetta orientata a qualità delle materie prime, filiera del territorio e processi di lavorazione capaci di valorizzare digeribilità e conservabilità, con un’attenzione concreta alle buone abitudini a tavola.

Barbara Giordano, nutrizionista LILT Cuneo: “Il pane è un alimento ad alto valore simbolico e può essere un alleato di salute se nasce da ingredienti di qualità e da un processo corretto. L’idea è riportare al centro scelte semplici e sostenibili, evitando eccessi e abbinamenti che aumentano inutilmente il carico glicemico.”

Il Pane della Prevenzione LILT è realizzato con ingredienti selezionati e una lavorazione orientata a una maggiore qualità complessiva del prodotto.

Ingredienti e caratteristiche:

· Farina di tipo “2” (filiera, macinata a pietra)

· Segale integrale

· Pasta madre

· Lunga lievitazione

· Sale integrale marino

· Infuso di rosmarino

Piero Rigucci, presidente Associazione Autonoma Panificatori: “È un progetto costruito con prove e confronto tecnico. I panificatori hanno lavorato per tradurre in un prodotto concreto le indicazioni nutrizionali LILT, mantenendo gusto e qualità. Crediamo molto nella prevenzione e nell’attenzione alla salute dei consumatori.”

Enrico Collidà, presidente LILT Cuneo: “Il benessere e le buone regole dell’alimentazione sono cardini della prevenzione. Questo pane porta sulle tavole un messaggio semplice: prendersi cura di sé, ogni giorno, anche attraverso ciò che scegliamo di mangiare.”

Il Pane della Prevenzione LILT è disponibile nelle panetterie aderenti della provincia di Cuneo, con modalità che possono variare per ciascun esercizio (prenotazione e/o giorni di produzione dedicati)