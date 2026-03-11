Il Consorzio socio-assistenziale Alba, Langhe e Roero apre il confronto sul welfare locale: "Il futuro si costruisce insieme al territorio”

In un tempo attraversato da trasformazioni profonde – dall’invecchiamento della popolazione alle nuove povertà, dai cambiamenti familiari ai disagi legati alla salute mentale – il tema della cura torna al centro del dibattito pubblico. Non soltanto come risposta ai bisogni immediati, ma come chiave per immaginare il futuro dei servizi sociali e delle comunità.

È la prospettiva indicata dal Consorzio socio-assistenziale Alba, Langhe e Roero, che ha avviato un percorso di riflessione destinato a coinvolgere il territorio nei prossimi mesi. Un cammino che, nelle parole del presidente Gianfranco Bordone, nasce prima di tutto dalla necessità di interrogarsi sulle ragioni profonde del lavoro sociale.

“Viviamo in un tempo segnato da conflitti, tensioni e individualismo. Fermarsi ogni tanto a riprendere le ragioni per cui facciamo questo lavoro è importante non solo per chi opera nei servizi pubblici, ma anche per il volontariato, le associazioni e per tutte le persone che, nella vita quotidiana, si prendono cura degli altri”, osserva.

Il confronto si è aperto con un incontro pubblico che ha visto dialogare Franca Maino, studiosa delle politiche sociali, e padre Luciano Manicardi, monaco della comunità di Bose. Due sguardi diversi, ma convergenti nel riconoscere alla cura una dimensione che attraversa l’intera esperienza umana.

“La cura è una dimensione fondamentale dell’uomo. Le persone e le comunità stanno in piedi perché qualcuno si prende cura di sé, degli altri e delle relazioni”, sintetizza Bordone.

Ma la riflessione culturale rappresenta solo il punto di partenza. Il Consorzio guarda infatti alle trasformazioni che nei prossimi anni ridefiniranno il sistema dei servizi: l’invecchiamento della popolazione, l’integrazione culturale, l’aumento delle fragilità sociali e dei problemi di salute mentale, insieme alle difficoltà economiche e alle nuove forme di disagio.

“Le esigenze crescono rapidamente, mentre le risorse – se va bene – restano le stesse. Per questo dobbiamo ragionare insieme su come organizzare i servizi nel futuro. Non possiamo limitarci a gestire l’oggi”, spiega il presidente.

L’idea è quella di aprire, tra primavera e inizio estate, una serie di laboratori territoriali distribuiti nelle diverse aree del Consorzio – Alba, Bassa Langa, Alta Langa e Roero – per raccogliere contributi e proposte da istituzioni, terzo settore, imprese e cittadini.

“Il punto non è soltanto trovare più risorse. Il punto è costruire un modo diverso di lavorare insieme. Le fragilità non si affrontano soltanto con i servizi: servono relazioni più forti, comunità più coese, vicinati più attivi”.

Un approccio che punta a rafforzare le reti territoriali e a mettere in dialogo realtà diverse, dal volontariato al mondo economico, nella convinzione che il welfare del futuro non potrà essere costruito da un singolo attore.

“Da soli è difficile trovare soluzioni. Se il pubblico, il sociale, le associazioni e i cittadini restano ognuno nel proprio spazio, faremo sempre più fatica. Se invece lavoriamo insieme, possiamo costruire percorsi nuovi”, prosegue Bordone.

E proprio sul valore del percorso si è chiusa la riflessione, con una metafora citata durante l’incontro.

“Qualcuno parla di utopia. Ma Galeano diceva che l’utopia è come l’orizzonte: non lo raggiungi mai, ma è quello che ti fa camminare. Ecco, lavorare insieme sul tema della cura significa proprio questo: continuare a camminare nella stessa direzione”.