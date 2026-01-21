 / Volley

Volley | 21 gennaio 2026, 10:37

VOLLEY A1F / NUMIA VERO MILANO-HONDA CUNEO 3-0: le pagelle delle Gatte

Ancora una sconfitta per la Honda Cuneo. Le ragazze di Salvagni subiscono lo strapotere delle meneghine. Resta tuttavia il rammarico per un terzo set perso ai vantaggi (29-27). All'interno le pagelle delle Gatte

ELA KOULISIANI: S.V.

JAELYN KEENE 5: un ace e due errori al servizio per la centrale statunitense. In attacco mette a segno 5 punti, ma l’efficienza (25%) è da polveri quasi bagnate.

PRINCESS ATAMAH 5,5: sprazzi di gloria anche per la giovane centrale, che prende il posto di Cecconello. Ci mette tanto impegno, ma senza incidere.

JESSICA RIVERO 5,5: sfiora la doppia cifra. La banda spagnola non è perfetta in ricezione. In attacco mette a terra palloni non scontati e cerca di dare una mano in difesa.

NOVA MARRING: S.V.

ERIKA PRITCHARD: S.V.

LINDA MAGNANI 6: impatto positivo al match. Aumenta la qualità della ricezione e compie anche qualche buon intervento difensivo.

SAFA ALLAOUI 6: applausi per due tocchi di seconda. Fa il suo con discreta disinvoltura e soprattutto si trasforma in una iniezione di energia nel gioco e nella testa delle gatte.

ANNA BARDARO 5: in ricezione si mostra tutto sommato affidabile. In difesa non riesce ad arginare il super attacco lombardo.

AGNESE CECCONELLO 5: parte forte, ma poi si perde per strada.

MASA PUCELJ 4,5: la partenza non è delle migliori. Lascia andare il braccio nel terzo set, ma gli errori nel finale impediscono al Cuneo di rientrare in partita. Sbaglia 4 battute su 7.

NOEMI SIGNORILE 5: la ricezione poco perfetta la costringe spesso agli straordinari. Fatica a trovare le alternative valide e nel terzo set lascia spazio alla collega di reparto.

BINTO DIOP 6: in battuta non incide come al solito. L’andamento è da macchina turbodiesel, con la concretezza sottorete che cresce con il passare dei minuti. Chiude con 15 punti (45%).

FRANCOIS SALVAGNI 5,5: dopo quasi due set dominati dalle padrone di casa, il tecnico emiliano mischia le carte con innesti mirati dalla panchina. Nel terzo set le gatte si difendono con ordine e solo nel finale si vedono negare la gioia della conquista di un set. Occorre ripartire dall’atteggiamento grintoso messo in campo nel terzo set contro le meneghine.

Matteo La Viola

