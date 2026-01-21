VOLLEY DM / I cadetti del VBC Mondovì chiudono l'andata cedendo al Chisola

I cadetti del VBC Mondovì chiudono in girone di andata arrendendosi per 3-1 (23-25,25-19,25-17,25-16) al Chisola terzo in classifica.

Nel complesso i monregalesi, dopo un buon avvio, hanno incontrato grosse difficoltà a mettere il pallone a terra e così i padroni di casa ne hanno approfittato, conquistando 3 punti per loro importantissimi. In classifica generale i monregalesi restano sempre a quota 19 punti, confermando la propria settima posizione, a -5 dall’ Alba sesto ed a +1 sul Genola e + 2 sul Val Chisone.

Riccardo Gallia è partito con Marabotto in palleggio, Mastantuoni opposto, capitan Bernardi e Fichera in banda, Fara e Leandro al centro, Gasco libero, inserendo successivamente il quindicenne Cuniberti.

Nel primo set parte meglio il Chisola, che si porta sul 12-9, poi i monregalesi reagiscono e raggiungono la parità sul 16-16. Da qui in avanti si procede punto a punto sino al 23 pari, quando il VBC piazza l’ allungo decisivo e chiude 25-23 in volata.

Anche nella seconda frazione partono meglio i padroni di casa, che si portano subito sul 7-2 e poi sul 15-10, quindi i monregalesi provano una reazione, che permette loro di riportarsi sino al 17-20, ma i padroni di casa non si disuniscono e prima si portano sul 22-18, quindi chiudono 25-19.

Nel terzo set il Chisola sta sempre avanti nel punteggio (8-6,15-11,20-13), chiudendo 25-17, mentre entra in palleggio il quindicenne Cuniberti.

Anche nella quarta frazione il Chisola sta sempre saldamente avanti (8-2, 12-5,20-13) e chiude senza difficoltà 25-16.

Terminato il girone d’ andata il campionato si fermerà per due settimane e pertanto si tornerà in campo sabato 7 febbraio nella quattordicesima e prima giornata del girone di ritorno con i cadetti del VBC Mondovì che giocheranno alle ore 19.30 sul campo del Nexstar S. Mauro Torino.

CHISOLA - VBC MONDOVI’ 3-1 (23-25,25-19,25-17,25-16)

VBC MONDOVI’: Marabotto, Mastantuoni, Bernardi (K), Fichera, Fara, Leandro, Gasco (L), Gallia, Monge, Bassignani, Albesano, Cuniberti. ALL: Riccardo Gallia



