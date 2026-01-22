TENNIS / Alla VTT di Lagnasco il 2026 parte con slancio: crescita, giovani e risultati

Alla VTT di Lagnasco, centro modello nel quale stanno continuando i lavori di realizzazione di una struttura quasi gemella della preesistente, il 2026 è iniziato in grande stile ripercorrendo quanto accaduto nella scorsa stagione.

Metodi di lavoro innovativi, grande attenzione al dettaglio, collaborazioni importanti, allenamenti per i professionisti come la giocatrice di casa Camilla Rosatello, che ha preso parte alle qualificazioni degli Australian Open, massima coesione tra i componenti dello staff tecnico.

Tutte note da sempre al servizio dei fruitori del Tennistadium, in aumento costante, di ogni età e categoria. La massima attenzione è da sempre rivolta ai giovani e ai giovanissimi, seguiti sia dal punto di vista della crescita sportiva che personale e tutti sappiamo quanto sia importante in questo periodo delicato in particolare la seconda.

Nello scorso fine settimana è andata in scena una tappa del FIT Junior Program, un percorso che va dalle fasi territoriali a quelle nazionali, per le categorie RED, SUPER ORANGE, GREEN e SUPER GREEN (dai 6 ai 14 anni le fasce d’età) con un'enfasi su multilateralità e apprendimento giocoso.

Circa 300 i partecipanti alla tappa sponsorizzata dall’azienda Valgrana che si sono divertiti sui campi della VTT di Lagnasco in rappresentanza delle 27 scuole tennis dei circoli della provincia di Cuneo: “Un appuntamento importante – hanno sottolineato i dirigenti del centro lagnaschese – che ha ribadito quanto il movimento del tennis sia in crescita in questo momento e riesca ad attrarre sempre più giovani. L’esempio dei campioni azzurri che sono al vertice del ranking internazionale è un capitale da non disperdere ma tutto deve essere fatto senza esasperazioni e rispettando i tempi di crescita di ogni soggetto”.

Non sono mancate le soddisfazioni per i tennisti di casa, come Ettore Rivoira, primo classificato nel tabellone principale della categoria RED; così Isabella Zerbini, prima nel tabellone Giovani promesse Orange; e ancora Alex Dubois, primo nel draw Giovani promesse Green; prima piazza anche per Amedeo Magliocco, sul gradino più alto del podio nel tabellone principale Green.

Al secondo posto si sono piazzati invece Filippo America, Lorenzo Zorgniotti, Azzurra Alesso, Maria Pallo e Nia Caccia. Numeri e qualità, dunque, con la seconda fotografata anche dalla convocazione al raduno regionale di categoria per le 2017 Beatrice Caffaro e Ginevra Demarchi.

Risultati importanti da leggere in chiave attuale e in prospettiva. Al pari della sinergia operativa con Max Sartori, il vero scopritore di Jannik Sinner dopo essere stato per l’intera carriera coach di Andreas Seppi, e la sua Horizon Tennis Home di Vicenza.

Appuntamento per un altro stage di formazione congiunto a fine mese presso la VTT.








