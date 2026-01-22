Bra: cantiere ferroviario nel piazzale RFI di via Gorizia

A partire dalla fine di gennaio Uniferr (l’Unione Nazionale delle Imprese esercenti attività di Pulizia e Servizi Integrati ferroviari) avvierà una serie di interventi per il rinnovo dei passaggi a livello e dei deviatoi presenti lungo la linea Bra – Carmagnola, nel territorio del comune di Sommariva del Bosco.
I lavori verranno effettuati nelle ore notturne. Nel corso delle ore diurne e serali, invece, Uniferr procederà ad attività preparatorie (carico e scarico del materiale in primis) presso la base del cantiere, ubicata nel piazzale RFI sul retro di via Gorizia.