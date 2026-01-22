 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 22 gennaio 2026, 11:04

Bra: cantiere ferroviario nel piazzale RFI di via Gorizia

A fine gennaio via agli interventi per il rinnovo dei passaggi a livello e dei deviatoi presenti lungo la linea Bra – Carmagnola, nel territorio del comune di Sommariva del Bosco

Bra: cantiere ferroviario nel piazzale RFI di via Gorizia

A partire dalla fine di gennaio Uniferr (l’Unione Nazionale delle Imprese esercenti attività di Pulizia e Servizi Integrati ferroviari) avvierà una serie di interventi per il rinnovo dei passaggi a livello e dei deviatoi presenti lungo la linea Bra – Carmagnola, nel territorio del comune di Sommariva del Bosco

I lavori verranno effettuati nelle ore notturne. Nel corso delle ore diurne e serali, invece, Uniferr procederà ad attività preparatorie (carico e scarico del materiale in primis) presso la base del cantiere, ubicata nel piazzale RFI sul retro di via Gorizia.

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium