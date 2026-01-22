Auto contro un Tir sulla Saluzzo-Barge: morto un ragazzo di 20 anni

AGGIORNAMENTO DELLE 16: la strada è stata riaperta al traffico.

Il nome del giovane deceduto è Klaudio Gjoka.

***

Tragico incidente sulla Strada Statale 589, la Saluzzo-Barge, al km 53, all'altezza dell'Abbazia di Staffarda.

In un violento scontro tra un autoarticolato e un'autovettura Audi, è purtroppo deceduto un giovane del 2005, di origine albanese e residente a Saluzzo.

Il ragazzo era alla guida della vettura. Nel violentissimo frontale ha purtroppo avuto la peggio: a nulla sono valsi i tentativi di soccorso.

Sul posto i vigili del fuoco di Saluzzo, che hanno dovuto estricare il ragazzo, i carabinieri e l'emergenza sanitaria.

La strada al momento è chiusa, per consentire tutte le operazioni necessarie per la messa in sicurezza della zona. Presente anche il personale dell'Anas.

Questo giovanissimo ragazzo - K.G. le sue iniziali - è la prima vittima della strada del 2026.