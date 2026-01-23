Vallauri Fossano, Bergesio: “Nuova ala del Vallauri risultato importante per il territorio”

“L’inaugurazione della nuova ala dell’Itis “Vallauri” di Fossano rappresenta un traguardo straordinario per la nostra comunità e per il futuro dei nostri giovani. Un risultato reso possibile grazie ad una sinergia concreta tra istituzioni, che vede nel Governo un interlocutore attento e presente. Desidero ringraziare in modo particolare il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, per gli ingenti investimenti che sta destinando alla scuola italiana: parliamo di un piano nazionale da oltre 12 miliardi di euro per più di 11.000 interventi”.

Lo dichiara il Senatore Giorgio Maria Bergesio (Vicepresidente Commissione Attivita' Produttive del Senato), presente questa mattina al taglio del nastro del nuovo plesso dell’Istituto fossanese.



“Accanto al massiccio impegno economico - prosegue Bergesio - voglio esprimere un profondo plauso al Ministro per aver introdotto regole chiare e fondamentali per i nostri studenti: il rispetto, la disciplina e la valorizzazione del merito sono pilastri indispensabili per una crescita sana dei ragazzi e per restituire autorevolezza alla figura del docente. È questo connubio tra investimenti strutturali e rigore educativo a fare la differenza”.



L’intervento del Vallauri, finanziato con quasi 8 milioni di euro nell'ambito del PNRR, si inserisce in una strategia nazionale che tra il resto vede 4,5 miliardi per la messa in sicurezza, 2,1 miliardi per il piano Scuola 4.0 e 1,1 miliardi per la costruzione di nuove scuole. In questo contesto, la Regione Piemonte sta ottenendo risultati straordinari: sono stati finanziati ben 498 interventi per un importo complessivo di 652.685.562,92 euro.



Il Senatore cuneese continua: “Quando una scuola d’eccellenza come il “Vallauri”, che conta quasi 2.000 iscritti, ha la possibilità di ampliarsi, è tutta la provincia di Cuneo a beneficiarne. Parliamo di un istituto che rappresenta un modello di alternanza scuola-lavoro, rafforzato anche dagli stanziamenti governativi per gli ITS Academy, pari a 1,36 miliardi di euro. La nuova palazzina su via San Michele, con le sue 8 aule e 10 laboratori di ultima generazione, è la rappresentazione plastica della scuola che vogliamo: moderna, sostenibile e capace di preparare i ragazzi alle sfide del mercato con competenze solide”.



Bergesio ha voluto inoltre rivolgere un ringraziamento “al dirigente scolastico Paolo Cortese, alla Provincia di Cuneo guidata dal presidente Luca Robaldo, al provveditorato agli Studi, al Sindaco di Fossano Dario Tallone e all’Amministrazione comunale, agli studenti del Vallauri e al personale Ata e a tutti coloro che hanno contribuito a far sì che il Vallauri diventasse un punto di riferimento per tutta la nostra Provincia”.

“L'efficienza con cui è stato gestito l’iter dimostra che quando il territorio lavora unito i risultati arrivano. Il Vallauri non è solo una scuola, ma un’isola di innovazione che garantisce ai nostri 25.000 studenti della Granda strutture sicure e all’altezza del loro futuro”, conclude il Senatore Bergesio.