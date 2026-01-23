A Borgo San Dalmazzo il cuore produttivo di Alpina made in Bongioanni [VIDEO E FOTO]

Bongioanni si lancia in una sfida per rispondere alla transizione ecologica ed energetica. Nel suo stabilimento di Borgo San Dalmazzo, cuore della sua produzione, ha dato vita a una nuova linea dedicata alle pompe di calore Alpina, segnando un passaggio chiave nel percorso di evoluzione industriale dell’azienda.

Il messaggio è chiaro: si progetta e si realizzano i sistemi di riscaldamento e distribuzione di acqua calda interamente in "casa".

Oltre un secolo di storia industriale italiana

Fondata nel 1907, Bongioanni rappresenta uno dei marchi storici della termotecnica italiana. Dalle prime stufe e caldaie in ghisa fino alle più moderne soluzioni per la climatizzazione sostenibile, la storia dell’azienda si intreccia con quasi 120 anni di innovazione, competenza manifatturiera e continuità imprenditoriale. Oggi Bongioanni conta oltre allo stabilimento Cuneese di un importante stabilimento a Legnago (VR) specializzato nella produzione di caldaie murali Domestiche e di potenza.

Un ruolo riconosciuto ufficialmente anche a livello istituzionale, con l’iscrizione nel Registro speciale dei Marchi storici di interesse nazionale, a testimonianza del valore industriale e culturale del marchio Bongioanni nel panorama italiano.

GUARDA QUI LE INTERVISTE:

Bongioanni e lo Sport: un impegno che dura nel tempo

Accanto alla vocazione industriale, Bongioanni ha da sempre coltivato una forte passione per lo sport, considerato espressione di valori condivisi come impegno, spirito di squadra, sacrificio e radicamento territoriale.

Dagli anni ’90 il marchio Bongioanni è protagonista di importanti sponsorizzazioni sportive a livello nazionale, contribuendo a rafforzare la notorietà del marchio e consolidare il legame con il pubblico.

Un coinvolgimento diretto che continua ancora oggi con nuove e significative partnership, tra cui:

la sponsorizzazione del Cuneo Granda Volley, squadra protagonista del campionato di Serie A1 femminile, simbolo di eccellenza sportiva e valorizzazione del territorio;

la sponsorizzazione della squadra professionistica di ciclismo femminile BePink con partecipazione alle principali gare internazionali, tra le quali Giro d’Italia, Vuelta a España, Milano-Sanremo, Giro delle Fiandre;

il sostegno alla Granfondo Alpi del Mare - Mondovì, manifestazione ciclistica di rilievo nazionale che unisce sport, paesaggio e promozione delle Alpi Cuneesi e che dal 2026 farà parte del prestigioso circuito internazionale L’Étape Series by Tour de France.

Iniziative che confermano l’impegno di Bongioanni nel sostenere lo sport come veicolo di valori positivi e come strumento di connessione autentica con la comunità.





Un unicum industriale nel panorama italiano ed europeo

In uno scenario di mercato sempre più dominato da prodotti di provenienza extra UE, spesso assemblati fuori dall’Europa e privi di una reale filiera industriale locale, la scelta di Bongioanni rappresenta un unicum assoluto in Piemonte e un caso distintivo anche a livello nazionale.

La produzione interna delle pompe di calore Alpina nello stabilimento di Borgo San Dalmazzo testimonia una volontà chiara e controcorrente: mantenere in Italia – e in particolare nel Cuneese – competenze, tecnologia, occupazione e valore industriale.

Un vero Made in Italy che è anche, concretamente, Made in Cuneo, fondato su progettazione, assemblaggio, collaudo e controllo qualità interamente locali. Un modello industriale raro nel settore, che distingue Bongioanni come punto di riferimento nazionale per chi ricerca non solo efficienza energetica, ma anche identità produttiva, affidabilità e radicamento territoriale.





Alpina: la pompa di calore “nata ai piedi delle Alpi”

Interamente progettata, sviluppata, assemblata e collaudata nello stabilimento di Borgo San Dalmazzo, Alpina rappresenta l’evoluzione naturale del comfort secondo Bongioanni.

La gamma comprende 7 modelli da 5 a 15 kW, suddivisi in tre taglie (Small, Medium e Large, anche trifase), pensati per rispondere a tutte le esigenze del residenziale moderno.

Tra le principali caratteristiche:

Classe energetica fino ad A+++

Refrigerante naturale R290, a bassissimo GWP, eco-friendly e conforme alle normative future

Riscaldamento, raffrescamento e produzione di ACS in un unico sistema

Temperature di mandata superiori a 70 °C

Elettronica evoluta, compressori inverter di ultima generazione e ventilatori a profilo aerodinamico per massima silenziosità

Gestione Wi-Fi di serie

Perfetta integrazione con le caldaie Bongioanni per sistemi ibridi realmente Factory Made

La nuova linea produttiva: sicurezza, efficienza e rispetto ambientale

Cuore dell’inaugurazione è la nuova linea di produzione delle pompe di calore Alpina, progettata secondo i più avanzati standard industriali.

La linea è organizzata a isole produttive, una configurazione che consente:

controllo qualitativo puntuale in ogni fase

flessibilità e razionalizzazione dei flussi

elevata ripetibilità dei processi

ottimizzazione di tempi e risorse

Particolare attenzione è stata dedicata alla gestione del refrigerante naturale R290, con soluzioni impiantistiche e procedure progettate per garantire la massima sicurezza operativa, la tutela degli addetti e il pieno rispetto delle normative ambientali e industriali.

Un approccio che conferma la volontà di Bongioanni di coniugare innovazione tecnologica e responsabilità ambientale, non solo nel prodotto finale ma anche nel processo produttivo.

Uno sguardo al futuro della climatizzazione

L’inaugurazione della nuova linea Alpina si inserisce in uno scenario di profonda trasformazione del mercato, che vede un progressivo spostamento dalle tecnologie tradizionali alle pompe di calore, sostenuto anche dagli incentivi nazionali come il Conto Termico 3.0.

Per Flavio Borgna, Amministratore Delegato della Società “Con questo investimento, Bongioanni ribadisce una visione di lungo periodo: sviluppare soluzioni concrete per il comfort sostenibile, capaci di unire tradizione industriale, innovazione tecnologica e responsabilità verso il futuro.”