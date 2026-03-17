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Sanità | 17 marzo 2026, 12:01

Controlli senologici al Santa Croce: nuove regole di accesso dal 1° marzo

Diventa obbligatoria l'impegnativa del medico: le nuove disposizioni della Regione Piemonte

Controlli senologici al Santa Croce: nuove regole di accesso dal 1° marzo

Dal 1° marzo cambiano le modalità di accesso agli ambulatori per i controlli senologici dell'ospedale Santa Croce, in conformità con le nuove disposizioni emanate dalla Regione Piemonte.

L'accesso rimane diretto, senza necessità di prenotazione, ma da quella data sarà obbligatorio presentarsi muniti di impegnativa del proprio medico. Senza di essa non sarà possibile erogare la prestazione.

Gli ambulatori sono aperti nei seguenti orari: martedì  8.30 – 13 / 14 – 15; giovedì 8.30 – 13 / 14 – 15

Si invitano pertanto le pazienti a ricordarsi di richiedere l'impegnativa al proprio medico di base prima di recarsi in ambulatorio.

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