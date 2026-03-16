Chi è davvero il neurochirurgo? Di cosa si occupa ogni giorno? E perché la Neurochirurgia non è presente in tutti gli ospedali?

Sono domande che molte persone si fanno, spesso senza trovare risposte semplici e chiare. Proprio per questo nasce “Neurochirurgia, questa sconosciuta!”, un incontro aperto a tutti pensato per avvicinare i cittadini a una specialità medica tanto importante quanto poco conosciuta.

L’appuntamento è in programma per mercoledì 18 marzo alle ore 17:30 presso la Sala Falco del Centro Incontri Provincia di Cuneo.

Protagonista dell’incontro sarà il dott. Michele D’Agruma, direttore della Neurochirurgia dell’Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo, che insieme al suo staff accompagnerà il pubblico in un percorso divulgativo chiaro e accessibile. L’obiettivo è spiegare con parole semplici come funziona un reparto di Neurochirurgia, quali patologie affronta, come lavora l’équipe e quale rete di professionalità ruota attorno a questa disciplina.

Sarà anche un’occasione concreta per fare domande, chiarire dubbi e capire meglio il ruolo del neurochirurgo all’interno del percorso di cura del paziente.

L’evento è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza.

La prenotazione è consigliata cliccando su

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-neurochirurgia-questa-sconosciuta-1984387891602