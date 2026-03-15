A Cavallermaggiore screening gratuiti con il Rotary Club Savigliano

Sabato 21 marzo dalle ore 9:00 alle ore 12:30, l'Ala comunale di Cavallermaggiore ospiterà una mattinata dedicata alla salute curata dal Rotary Club Savigliano, con screening sanitari gratuiti aperti a tutta la cittadinanza.

L'iniziativa fa parte del progetto "Medicina Digitale: prevenzione e cura" realizzato insieme a sei Club Rotary dell'area cuneese e al Distretto 2032, che prevede 19 tappe complessive in tutta la Provincia Granda. Il Rotary Club Savigliano cura tre di questi appuntamenti: dopo il successo della tappa inaugurale di Caramagna Piemonte, il calendario prosegue ora a Cavallermaggiore, per poi concludersi l'11 aprile a Vottignasco.

I cittadini potranno gratuitamente fruire di:

- Triage iniziale: saturimetria e misurazione della pressione arteriosa

- Area analisi: test rapidi per colesterolo, trigliceridi ed emoglobina glicata

- Area cuore: elettrocardiogramma

- Area neurologica: valutazione specialistica orientata al benessere del sistema nervoso

- Area odontoiatrica: screening specialistico del cavo orale

- Area medicina generale: orientamento alla salute con indicazioni su stili di vita e prevenzione quotidiana.

Il service vede la fondamentale sinergia con la Fondazione Ospedale Savigliano Saluzzo Fossano.

"La risposta entusiasta del territorio ci motiva a proseguire con determinazione in questo spirito di servizio," - dichiarano dal Rotary Club Savigliano - "Un ringraziamento sincero va alla Fondazione Ospedale Savigliano Saluzzo Fossano e alle Amministrazioni Comunali per la preziosa collaborazione e la disponibilità nel rendere concreta questa iniziativa a favore della salute pubblica".