Saluzzo: "Oltre mille euro dalla vendita delle arance dell'Airc"

"Sono più di mille gli euro raccolti questa mattina, sabato 24 gennaio, al mercato di Saluzzo, con la vendita delle arance dell’Airc.” - spiega Gian Maria Aliberti Gerbotto, delegato saluzzese dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (nella foto con i volontari, Cristiana Basso, Matilde De Caroli e Gaspare Brero).

“Il banchetto è stato allestito in corso Italia alle 9 del mattino ed è stato smontato verso le 13 quando sono finite le reticelle in vendita” - conclude il giornalista e scrittore saluzzese.