Solidarietà | 24 gennaio 2026, 12:59

Saluzzo: "Oltre mille euro dalla vendita delle arance dell'Airc"

L'iniziativa dell' Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro

"Sono più di mille gli euro raccolti questa mattina, sabato 24 gennaio, al mercato di Saluzzo, con la vendita delle arance dell’Airc.” - spiega Gian Maria Aliberti Gerbotto, delegato saluzzese dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (nella foto con i volontari, Cristiana Basso, Matilde De Caroli e Gaspare Brero).

“Il banchetto è stato allestito in corso Italia alle 9 del mattino ed è stato smontato verso le 13 quando sono finite le reticelle in vendita” - conclude il giornalista e scrittore saluzzese. 

cs

