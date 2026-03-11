 / Attualità

Attualità | 11 marzo 2026, 10:53

A Ceva torna il Concerto per Michele: i fondi raccolti sosterranno le iniziative di Abacus

Appuntamento sabato 21 marzo al teatro Marenco

A Ceva torna il Concerto per Michele: i fondi raccolti sosterranno le iniziative di Abacus

Sabato 21 marzo alle 21, il Teatro Marenco ospita la seconda edizione del Concerto per Michele, serata dedicata alla memoria del Dott. Michele Berardi, pneumologo dell'ospedale di Ceva scomparso nel marzo 2024.


L'evento, organizzato da ABACUS ODV con il patrocinio del Comune di Ceva, vedrà esibirsi il gruppo Il Colore del Vento. Ingresso libero.

Michele Berardi era un medico molto apprezzato per le doti umane e professionali.
ABACUS ODV porta avanti i valori in cui credeva: cura, ascolto, dignità, presenza.

Prenotazioni (consigliate):
La Matita — Via Marenco, 49, Ceva

0174 704132 | 338 495 6057
 abacus.onlus@gmail.com

