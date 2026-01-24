Mondovì Volley ancora a fianco dello Smile Volley Camp di Artesina

Continua e si rafforza la collaborazione tra Mondovì Volley, una delle società leader del movimento pallavolistico piemontese, e lo Smile Volley Camp, il camp di pallavolo più longevo e più grande della provincia di Cuneo, che si tiene ogni estate con base ad Artesina ma con diramazioni su tutto il Monregalese fino a Mondovì.

Le due realtà condividono a pieno una vision che guarda all’eccellenza della proposta tecnica, al fine di offrire agli iscritti e alle iscritte la miglior esperienza possibile.

Nello specifico, lo Smile Volley Camp continuerà ad usufruire delle strutture e della logistica della società monregalese, mentre le atlete del “Puma” - o meglio del settore giovanile MonVi - potranno iscriversi ad una (o più) delle quattro settimane di attività la priorità sulle iscrizioni.

Nato nel 2008 da un’intuizione di Maurizio Liboà e di alcuni colleghi, il Camp ha vissuto negli ultimi anni una crescita esponenziale, ritoccando ad ogni edizione il numero di iscritti (accarezzando i 400 nel 2025), di allenatori coinvolti e di settimane proposte. Nell’edizione 2026 si vogliono portando ancora più in alto tutti questi numeri: considerate le richieste avute per la passata edizione, le settimane diventano quattro. Oltre le tre consuete settimane ad Artesina, da domenica 12 luglio a sabato 1° agosto, è stata aggiunta la settimana dal 28 giugno al 4 luglio, che si svolgerà a Lurisia Terme.

Ad Artesina, nel comprensorio del Mondolè Ski, nel comune di Frabosa Sottana, gli atleti saranno ospiti delle strutture dell’Hotel Marguareis, mentre a Lurisia Terme si soggiornerà presso l’Hotel Reale. Le sedute di allenamento si svolgeranno presso gli impianti sportivi del monregalese, oltre che sui campi limitrofi all’albergo nelle tre settimane a Artesina. L’obiettivo, non troppo velato, è di infrangere l’impressionante numero di 450 iscritti. Confermatissimo anche lo Smile Beach Volley Camp, dal 28 giugno al 4 luglio una settimana di alta specializzazione con tecnici della società monregalese pluripremiata a livello nazione dell’Ultima Spiaggia.

Con posti limitati, gli iscritti e le iscritte, che dovranno essere delle annate dal 2010 al 2013, si alleneranno presso il Centro Sportivo del Beila a Mondovì. A uno staff già di altissimo prestigio degli scorsi anni, l’edizione dello Smile Volley Camp 2026 vedrà aggiungersi nuove figure fra le più prestigiose sul territorio nazionale, a garanzia di un livello tecnico tra i migliori d’Italia per Camp del genere: si va da Marco Bracci ad Alberto Giuliani, passando per Roberto Serniotti, Marco Fenoglio, Matteo Battocchio e Lorenzo Simeon.

Felice di questa partnership rinnovata è Pier Domenico Ravera, GM di Mondovì Volley: “La ricerca dell’eccellenza in campo pallavolistico è un cardine della mission societaria, e come tale tendiamo alla sua ricerca in modo costante. Continuare a collaborare con Maurizio, grande amico oltre che sostenitore, il quale condivide questo valore e negli anni ha sviluppato un camp che per dimensioni e, soprattutto, qualità trova pochi eguali nel panorama nazionale, è un motivo di grande soddisfazione. Sono convinto che sia una grande opportunità di crescita per le ragazze del nostro settore giovanile.”

La quota dello Smile Volley Camp ammonta a 430€, comprensiva di tutte le lezioni tecniche, trattamento di pensione completa e completino ufficiale. Chi si iscrive più settimane potrà soggiornare gratuitamente in hotel nel week end fra una settimana e l’altra. Se si iscriveranno più fratelli, la quota per iscritto sarà di 410€. Le iscrizioni sono riservate a chi ha partecipato all’edizione 2025, che potranno iscriversi dalle ore 9 del 20 febbraio (fino a esaurimento posti). Dalle ore 9 del 2 marzo saranno aperte a tutti. Le mail di iscrizione che arriveranno prima di queste decorrenze non potranno essere prese in considerazione.

Per informazioni si può scrivere a smilevolleycamp@libero.it, telefonare al numero 347 3930359 (Maurizio), o al numero 338 7147780 (Floriana).