Massimo Giachino eletto Segretario cittadino di Azione Alba

Nel corso del Congresso cittadino di Azione Alba, svoltosi sabato 24 gennaio presso la sede albese del Partito, il Circolo Luigi Einaudi, Massimo Giachino è stato eletto Segretario cittadino del partito.

“Sono onorato di aver ottenuto il consenso e la fiducia degli iscritti albesi – dichiara Giachino – perché Azione non è soltanto un partito ma è un’autentica comunità, fatta di persone capaci e che mettono il loro tempo libero a disposizione di un’idea politica che cerca di superare la contrapposizione urlata tra la destra sovranista e una sinistra sempre più populista, entrambe incapaci di guardare ai bisogni veri della gente, che infatti si sta sempre più allontanando dalla politica, come dimostra il crescente astensionismo”.

“Il mio obiettivo – continua Giachino – è far crescere ancora il partito ad Alba, dialogando con i cittadini e soprattutto ascoltando le loro esigenze e istanze, per poter proporre soluzioni concrete alle loro necessità. Sarò aiutato in questo compito dai membri del consiglio direttivo cittadino: Bianca Mascolo, Vice Segretaria con delega a scuola, politiche sociali e pari opportunità, Gianluca Rovagna, responsabile organizzazione con delega a commercio, turismo e cultura, Aurora Beltrandi, responsabile gruppo U30 con delega a giovani, sport e università, Andrea Castagnotti, responsabile comunicazione con delega ad imprese, innovazione e internazionalizzazione e Mattia Mascarello, responsabile programmatico con delega a infrastrutture, mobilità e ambiente.”

All’elezione di Giachino è arrivato anche il commento di Giacomo Prandi, Segretario provinciale di Azione, che ha dichiarato: “Ringrazio Massimo Giachino per la disponibilità e l’impegno dimostrati. A lui e ai componenti del consiglio direttivo eletti va il mio augurio di buon lavoro, con la certezza che saprà guidare Azione Alba con serietà, entusiasmo e spirito di squadra, contribuendo a rafforzare ulteriormente il partito sul territorio provinciale”.

Giachino e Prandi hanno inoltre voluto ringraziare il Sindaco Alberto Gatto, il Garante dei Detenuti De Vitto, il Presidente del Forum Giovani Currado, il Partito Democratico, Fratelli d’Italia, Forza Italia, la Lega, Italia Viva e Gioventù Nazionale, le liste Alba Attiva e Solidale, Per Alba Cirio, Alba Domani, il sindacato CISL e le associazioni DIAPSI, ACIA, Arcobaleno, Comitato Studenti e Risvolte per avere portato il saluto delle rispettive istituzioni, comunità politiche e associazioni al congresso cittadino, sottolineando l’importanza del dialogo e del confronto tra le diverse realtà del territorio.

Il congresso ha rappresentato un importante momento di confronto e partecipazione, confermando la volontà e la capacità di Azione di rafforzare il proprio ruolo e la propria centralità nel dibattito politico locale.