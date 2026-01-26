 / Attualità

Attualità | 26 gennaio 2026, 08:01

Savigliano, gli studenti del Liceo Classico partecipano al progetto ARBor

La scorsa settimana, l'incontro dei ragazzi della 3ª e 4ª con il prof. Luigi Silvano, docente di Filologia classica e bizantina all'Università di Torino

Mercoledì scorso, nell'ambito del progetto ARBor promosso dall'Università di Torino, si è svolto l'incontro dei ragazzi della 3ª e 4ª classico con il prof. Luigi Silvano, docente di Filologia classica e bizantina all'Università di Torino. 

Il professore ha condotto gli alunni in un viaggio affascinante attraverso reperti epigrafici, iscrizioni ed epigrammi letterari, illustrandone con accuratezza e passione le caratteristiche e svelandone particolari nascosti, talvolta ironici, talvolta commoventi o sorprendentemente attuali. 

Un'occasione preziosa per approfondire le materie di studio, ampliare gli orizzonti sul mondo della ricerca e riflettere sull'intreccio che lega la nostra vita al passato.

