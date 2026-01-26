Savigliano, gli studenti del Liceo Classico partecipano al progetto ARBor

Mercoledì scorso, nell'ambito del progetto ARBor promosso dall'Università di Torino, si è svolto l'incontro dei ragazzi della 3ª e 4ª classico con il prof. Luigi Silvano, docente di Filologia classica e bizantina all'Università di Torino.

Il professore ha condotto gli alunni in un viaggio affascinante attraverso reperti epigrafici, iscrizioni ed epigrammi letterari, illustrandone con accuratezza e passione le caratteristiche e svelandone particolari nascosti, talvolta ironici, talvolta commoventi o sorprendentemente attuali.

Un'occasione preziosa per approfondire le materie di studio, ampliare gli orizzonti sul mondo della ricerca e riflettere sull'intreccio che lega la nostra vita al passato.