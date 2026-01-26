KICKBOXING / European Cup “Athens Challenge”, due argenti e quattro bronzi per i fighters della Kickstar

Si è appena conclusa la prima trasferta internazionale 2026 per il mondo della Kickboxing WAKO - FEDERKOMBAT (FSN CONI), a cui ha partecipato anche il Team Cuneese Kickstar capitanato dal DT Ivan Sciolla, schierando i fighters che si allenano sulle tre sedi di allenamento congiunte: Cuneo, Mondovì e Ceva.

Il bilancio conquistato dai fighters della Kickstar Team alla European Cup “Athens Challenge” è estremamente positivo: splendono infatti ben due medaglie d’argento e quattro di bronzo, confermando il valore e il potenziale sempre in crescita dei ragazzi che hanno partecipato alla competizione in terra greca, confrontandosi ad un altissimo livello internazionale.

A firmare i risultati sul podio sono stati:

Isabel Ciartano, 2ª classificata LC e 3ª classificata KL Senior -50 kg

Samuele Simondi, 2º classificato LC e 3º classificato KL Senior -57 kg

Martina Peira, 3ª classificata LC e 3ª classificata KL nei Cadetti -50 kg

Ottime prestazioni anche per Noemi Scotti (Junior -55kg), Greta Ferri (Sr -65kg), David Gardovic (Sr -69kg) e Precious Alum (Sr -79kg), rimasti a un passo dal podio nonostante diverse vittorie nelle fasi eliminatorie e buone dimostrazioni di crescita e consapevolezza su questo loro primo test internazionale.

Un ringraziamento sentito va ai due coach che hanno seguito all’angolo ogni match: Ivan Sciolla e Alberto Peira, che hanno supportato gli atleti con la consueta professionalità e dedizione che li contraddistinguono dentro e fuori dai quadrati di gara.

Il Team Kickstar ovviamente non si ferma qui, avendo alle porte ormai l’ultima fase di qualificazione regionale con oltre 70 iscrizioni tra bambini, ragazzi e adulti (Giaveno - TO, 1 febbraio 2026) nel cammino verso i Campionati Italiani 2026 nell’ottica di strappare (o confermare, ndr) i pass per la conquista della maglia per la nazionale azzurra 2026.