BASKET DIVISIONE REGIONALE 2 / Gerbaldo Savigliano sul velluto a suon di triple

Si chiude nel migliore dei modi il girone di andata della Gerbaldo Decorazioni, che si impone contro Bussoleno al Palaferrua, assorbendo al meglio anche le assenze pesanti di Eula e Carena.

Buon avvio per i biancorossi che iniziano a macinare punti, pur non riuscendo ancora a scrollarsi gli avversari di dosso. Strappo che avviene però nel secondo quarto quando le Pantere iniziano a trovare ottime soluzioni offensive e grandi medie dall’arco (18 triple alla sirena finale per Savigliano) che permettono di “doppiare” gli ospiti all’intervallo con il punteggio di 50-25. Memori del rischio rimonta corso la settimana prima a Moncalieri, questa volta i ragazzi di coach Abrate gestiscono bene il vantaggio, lo incrementano e chiudono in scioltezza l’incontro sul +38.

Un pensiero a Russo, il numero 14 avversario, infortunatosi nell’ultimo quarto al ginocchio, con l’augurio che l’infortunio non sia grave come è parso e auguri di pronto recupero al capitano “Max” Masento per l’infortunio al polso che lo terrà lontano dai campi per qualche tempo.

Soddisfazione comunque in casa biancorossa per un buon girone di andata chiuso al 3° posto solitario alle spalle dei Cugini Gators e Condove. Prossimo impegno in programma per venerdì 30 Gennaio a Giaveno con l’intento di iniziare la seconda metà di campionato così come si è chiusa la prima!

GERBALDO SAVIGLIANO 89 – BUSSOLENO BASKET 47

24-18, 26-7, 16-13, 23-9

Savigliano: Marchetti 18, Giordano 17, Mellano 10, Di Maria 10, Cordasco 9, Rivoira 8, Cardone 7, Maero 6, Giraudo 4, Eandi. All.: Abrate