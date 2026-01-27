BASKET / Tutti i risultati settimanali delle giovanili saviglianesi

I risultati delle Giovanili del basket saviglianese:

UNDER 19 SILVER

AMATORI BASKET 63– OLIMPO ALBA 65

13-16, 14-16, 20-16, 16-17

Savigliano: Ambrosino S., Marcellino, Mellano, Rossi, Robutti, Rivarossa, Rivoira, Calvi, Ambrosino A., Pintavalle, Sogno, Otella. All.: Eandi

L’Under19 targata Cattolica Assicurazioni non vince contro Olimpo Alba ma stra-convince, specie visto il periodo negativo da cui arrivava nelle ultime uscite. Sono mancati davvero solo i due punti in una partita giocata alla grande contro una compagine che all’andata aveva inflitto una sconfitta di ben 34 punti all’andata. Partita vissuta sui binari di un costante equilibrio ed in cui davvero tutti i ragazzi chiamati in causa da coach Eandi hanno dato un apporto sostanziale, specie nell’interpretazione difensiva: combattivi, attenti e preparati anche in attacco nell’affrontare le diverse difese a zona degli ospiti.

Paradossalmente può festeggiare anche Coach Eandi, fiero dei suoi ragazzi così come i giocatori devono esserlo di loro stessi, consci che con questo tipo di impegno e prestazioni potranno certamente ancora togliersi soddisfazioni da qui al termine della stagione.

UNDER 14 GOLD

AMATORI SAVIGLIANO 64 – ACAJA FOSSANO 99

12-24, 19-25, 14-29, 19-21

Savigliano: Bianco, Corradini, Lissandro, Nadile, Paschetta, Motta, Cappella, Monchiero, Cravero, Pasero. All.: Abrate

Le Pantere affrontano i primi della classe senza sfigurare, al netto della chiara inferiorità fisico e atletica. Partita giocata a viso aperto da entrambe le formazion , con numerosi contropiedi e rapidi ribaltamenti di front . Buoni segnali di crescita da parte di alcuni singoli, in generale il gruppo si è sforzato di competere ad un livello fisico per il quale è oggettivamente poco attrezzato.

UNDER 13 GOLD

AMATORI SAVIGLIANO 43 – GRANDA CUNEO 71

9-15, 9-34, 11-9, 13-11

Savigliano: Avataneo, Lucido, Frandino, Giletta, Ambrosino, Barge, Piola, Manzo, Singh, Ciavarella, Olocco. All.: Abrate

Le giovani pantere di coach Abrate escono sconfitte dalla sfida contro Cuneo, capolista del campionato. Nei primi due quarti i ragazzi hanno sofferto la velocità e l’intensità degli avversari, faticando a trovare il proprio ritmo.

Dopo l’intervallo, però, le pantere rientrano in campo con maggiore aggressività e voglia di correre: il pallone gira meglio e arrivano anche buone soluzioni offensive. Al di là del risultato, la partita si rivela un’esperienza importante per la crescita della squadra in vista delle prossime gare.

UNDER 13 SILVER

AMATORI SAVIGLIANO 42 – CARMAGNOLA 68

21-11, 7-26, 14-13, 10-8

Savigliano: Genesi, Allasia, Bernocco, Rossi, Dubois, Origlia, Cavaglià, Gioetti, Lentini, Marcello, Conterno, Marengo. All.: Gallo, Sbrozzi, Genesi

Buona prestazione delle giovani pantere che partono forte con un parziale di 11-2. Purtroppo questo ritmo non riescono a tenerlo tutta la partita subendo l’anno di differenza degli avversari. Nonostante ciò le pantere cercano di mettere in gioco quello provato in allenamento, crescendo sia come squadra che individualmente.