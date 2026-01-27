Time Out SuperLega: stasera la tredicesima puntata con Matteo Battocchio e Massimiliano Ortenzi

È tutto pronto per la tredicesima puntata di Time Out SuperLega, il programma di approfondimento sulla pallavolo di vertice che va in scena stasera in diretta alle 21 dallo studio di Cuneo.
Il conduttore Cesare Mandrile accoglie l’allenatore della MA Acqua S.Bernardo Cuneo Matteo Battocchio per rivivere la vittoria contro Monza e analizzare una stagione da incorniciare, con la salvezza in A1 2026/2027 ormai a un passo.
Battocchio ripercorrerà le emozioni della cavalcata vincente di domenica, con interviste esclusive dal campo, e traccerà il bilancio di un’annata positiva, guardando alle prospettive future di squadra e società.
Sul fronte opposto, Luca Muzzioli intervista il coach della Yuasa Battery Grottazzolina Massimiliano Ortenzi: dopo la sconfitta casalinga con Padova che ha di fatto quasi chiuso i sogni salvezza, Ortenzi racconterà una favola marchigiana durata due anni per il piccolo centro di tremila anime.
Spazio alle interviste post-partita da Perugia-Trento, Milano-Civitanova, Modena-Piacenza e Cisterna-Verona.
A chiudere, la rubrica Up&Down con Massimo De Marzi per i top&flop dell’18° turno, e il Pagellone semiserio di Luca Muzzioli con le notizie più succose della settimana in chiave ironica.
Appuntamento imperdibile alle 21 in diretta sulle home page di TargatoCN, La Voce di Alba, Torinoggi.it e Volleyball.it, sui canali YouTube delle testate e su DixTv.it. Non mancate!