Attualità | 28 gennaio 2026, 11:48

Piozzo, avviati i lavori per una nuova area sosta camper

Sarà realizzata in frazione San Grato

Sono ufficialmente partiti i lavori per la realizzazione di una nuova area di sosta per i camper a Piozzo

Il Comune, particolarmente attento all'accoglienza dei turisti e dei camperisti, anche in occasione della Fiera della Zucca, duranter la quale vengono disposte apposite zone, ha annunciato l'avvio del cantiere in frazione San Grato. 

"Si tratta di un intervento importante - spiegano dall'amministrazione -, pensato per migliorare l’accoglienza e i servizi dedicati al turismo itinerante, valorizzando il territorio e rendendolo sempre più ospitale per visitatori e viaggiatori. Un progetto che guarda allo sviluppo turistico sostenibile e alla promozione delle nostre frazioni".


 

Arianna Pronestì

