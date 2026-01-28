Soggiorno marino ad Alassio, il Comune di Bra apre le iscrizioni per famiglie e over 60

Ritorna anche nel 2026 la possibilità per famiglie e over 60 di partecipare al soggiorno marino ad Alassio organizzato per la prossima primavera dal Comune di Bra e dalla sezione cittadina dell’Arci-Unitre. Anche quest’anno è previsto il pernottamento in pensione completa presso l’Hotel Al Mare (3 stelle) per 14 notti, dal 7 al 21 giugno, in camere dotate di bagno, Tv satellitare, telefono, ventilatore e condizionatore.

Il costo del soggiorno è di 983 euro, supplemento singola 280 euro. Nella pensione completa sono incluse le bevande, una serata danzante con musica dal vivo, omaggi tipici per ogni partecipante e premi per la tombolata, assicurazione per rientri forzati, assistenza sanitaria, oltre all’assistenza turistica in loco.

Il trasferimento da Bra ad Alassio (e ritorno) è gratuito. La quota del soggiorno deve essere invece pagata entro il 15 maggio tramite bonifico bancario all’agenzia Viaggi Piumina - gruppo banco Bpm filiale di Diano Marina C/c intestato ad Allasia srl IT84A0503449000000000000097 - causale bonifico: gruppo Bra. È richiesto il versamento di un acconto di 50 euro al momento dell’iscrizione.