Una Giornata internazionale dedicata ai Lego, i mattoncini più famosi al mondo

Non ridete: tanto lo sappiamo che vi piacciono i Lego. A chi non piacciono? E poi, ammettiamolo: le nuove serie (da Harry Potter alla Ferrari, da Star Wars a Mine Craft) non vi fanno invidiare i bambini di oggi? Ecco perché il 28 gennaio si festeggia la Giornata internazionale dei LEGO.

Primi compagni di giochi dei bambini più piccoli oppure oggetto di culto degli adulti, che li collezionano spendendo cifre da capogiro, i Lego sono una delle passioni universali. Da qualche anno, infatti, gli esperti considerano la Lego il marchio più potente al mondo.

Tutto iniziò nel 1932, quando un falegname danese, Ole Kirk Kristiansen, realizzò una linea di piccoli giocattoli in legno nel suo laboratorio di Billund, in Danimarca. La sua prima collezione annoverava 36 modelli che comprendevano automobili, aeroplani e yo-yo, progettati per aiutare i bambini a conoscere il mondo. Egli non sapeva che LEGO, la cui etimologia deriva dall’unione di due parole danesi “Leg” e Godt”, che significano “Gioca bene”, sarebbe diventata una delle più grandi aziende di giocattoli del mondo e avrebbe ispirato milioni di bambini.

Il 28 gennaio 1958, ben 26 anni dopo il primo giocattolo in legno, il figlio di Ole, Godtfred, brevettò il mattoncino LEGO come lo conosciamo ancora oggi, che offre infinite possibilità creative. Da allora questo semplice componente in plastica è diventato la base per 18.000 prodotti, è approdato anche nel cinema e nei videogiochi e ha aiutato i bambini a imparare la robotica e la programmazione.

Il successo di questi mattoncini è dovuto soprattutto alla loro versatilità: sono sufficienti pochi blocchi colorati per dare vita a miliardi di combinazioni possibili, spesso trasformate in piccole opere d’arte, grazie alla creatività di chi li usa, dai bambini agli adulti di tutte le età.

Nonostante il Gruppo LEGO abbia costantemente creato nuovi modi di giocare, il suo scopo non è mai cambiato: giornalmente perpetua il concetto che il gioco è un modo per stimolare immaginazione e creatività dei bambini, aiutandoli a progettare il loro futuro. Inoltre, il gioco rende tutta la famiglia felice, ecco perché LEGO cerca di progettare i suoi giochi, pensando a questo slogan: “L’immaginazione è l’unico limite”.

E allora, sentitevi liberi di festeggiare la Giornata internazionale dei Lego e costruite un castello di mattoncini colorati a fianco dei vostri figli, dei vostri nipotini o dei figli dei vostri amici. Nota: la presenza dei bambini è facoltativa, potete anche giocare da soli. Noi non lo diremo a nessuno!