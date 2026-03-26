K-pop e sostenibilità: Savigliano trasforma abiti usati nello stile della musica coreana

La moda in stile K-pop, la musica popolare coreana, è sbarcata a Savigliano. Ogni settimana, Rosa blu-Blu lab, quattro classi dell'istituto Cravetta-Marconi ad indirizzo tecnico-moda e la sartoria sociale di Oasi Giovani “Oasi del cucito” si ritrovano per dare vita a capi nello stile della Korean popular music, cultura sempre più diffusa ed apprezzata in tutto il mondo per le grandiose coreografie e l'estetica visiva.

L'obiettivo è quello di dare vita, prossimamente, ad una sfilata in cui mostrare alla cittadinanza quanto realizzato in questi mesi.

Oltre agli studenti e alle studentesse dell'istituto – le terze e le quarte individuano gli outfit, le prime e le seconde pensano agli accessori – sono coinvolti nel progetto anche alcuni ragazzi con disabilità. Le categorie in cui i partecipanti si stanno cimentando sono tre: “streetwear”, “elegante” e “palcoscenico”.

Aspetto importante è quello della sostenibilità. "Cerchiamo il più possibile di fare riuso – spiegano i partecipanti – trasformando capi usati in stile K-pop, un fenomeno ormai globale. È una bella esperienza, siamo ormai a buon punto: abbiamo già individuato tutti gli outfit in vista della sfilata che faremo prossimamente. Presto sveleremo altri dettagli, curiosità e informazioni".