Inga Camenscic diventa cittadina italiana: cerimonia di giuramento a Sampeyre

Venerdì 20 marzo si è svolta la cerimonia di conferimento della cittadinanza italiana a Inga Camenscic. Nata nell’agosto del 1975 a Ucrainca, in Moldova, vive a Sampeyre dal 2007. Dopo un primo periodo trascorso nel Nord-Est Italia, ha scelto di stabilirsi in valle Varaita, dove ha costruito nel tempo una propria stabilità lavorativa e personale. Inizialmente impegnata come assistente familiare, oggi lavora come collaboratrice domestica. La scelta di vivere stabilmente a Sampeyre è stata determinata anche dalle caratteristiche del territorio e dalla presenza di una comunità accogliente.



L’atto si è tenuto nell’ufficio del sindaco del Comune di Sampeyre, che ha rivestito la funziona di pubblico ufficiale secondo la normativa vigente. Come previsto dalla formula rituale, durante la cerimonia Inga Camenscic ha prestato giuramento pronunciando le parole: “di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato”.



"L’ottenimento della cittadinanza rappresenta un momento importante per chi ha scelto di vivere stabilmente nel nostro Paese – afferma il sindaco Roberto Dadone – ed è anche un segno concreto di integrazione e di appartenenza. Per Sampeyre questo è un bel momento, perché sancisce in forma ufficiale quello che è già un dato concreto da anni, con la signora Camenscic che si è integrata benissimo nella nostra comunità. Sono particolarmente contento di accogliere questa nuova cittadina italiana, che già da molto tempo tutti noi consideravamo nostra concittadina sampeyrese: l’augurio è che possa proseguire il proprio percorso di vita a Sampeyre con serenità e partecipazione".