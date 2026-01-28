Open day per insegnanti e guide turistiche alla mostra “Tra Sogno e Magia – Pittura surreale e fantastica” di Mondovì

Martedì 3 febbraio alle ore 18 la mostra “Tra Sogno e Magia – Pittura surreale e fantastica” si prepara ad accogliere un’occasione molto speciale: un open day destinato a insegnanti e guide turistiche, la cui finalità sarà promuovere l’allestimento nelle scuole e nelle gite di gruppi organizzati.

Il percorso espositivo allestito nella splendida cornice dell’ex Chiesa di Santo Stefano, in Mondovì, è un’immersione nella storia dell’arte contemporanea. Joan Mirò, Man Ray, Marc Chagall e Salvador Dalì sono solo alcuni dei grandi artisti del Novecento che si possono ammirare in questa sede. Oltre al panorama internazionale, grande spazio viene dato anche agli artisti italiani, quali Colombotto Rosso o Stefano Di Stasio. La mostra, inoltre, può fregiarsi di un particolare interrativo particolarmente divertente: un Dalì sotto forma di intelligenza artificiale che dialoga con gli avventori con un marcato accento spagnolo, rendendo ancora più vivida l’esperienza della visita.

La serata a porte aperte permetterà ai visitatori non solo di conoscere le proposte didattiche e i percorsi guidati, ma anche di conoscere il curatore, professor Vincenzo Sanfo, e l’assessore alla Cultura del Comune di Mondovì, Francesca Botto, confrontandosi così con loro sul valore educativo e sull’impatto artistico e culturale dell’esposizione. Tra litografie, dipinti, sculture e arazzi, prende forma un mosaico di bellezza, immaginazione e poesia.

Le iscrizioni sono da effettuarsi entro il 2 febbraio al link https://forms.gle/ndvHaBUc4VCMxaDMA

La registrazione è obbligatoria per garantire un posto e per una migliore organizzazione dell'evento. Si informa che i posti sono limitati e verranno assegnati in base all'ordine di iscrizione. La partecipazione è gratuita su prenotazione, fino a esaurimento posti.

Si ricorda che la mostra è visitabile fino al 3 maggio nei seguenti orari: martedì – giovedì: ore 14 – 18; venerdì: ore 14 – 19; sabato, domenica e festivi: ore 10 – 13 e ore 14- 19.

Aperture straordinarie: sabato 14 febbraio (S. Valentino): ore 21 – 23; domenica 5 aprile (Pasqua): ore 10 – 13 e ore 14 – 19; sabato 25 aprile: ore 10 – 13 e ore 14 – 19; venerdì 1° maggio: ore 10 – 13 e ore 14 – 19.

BIGLIETTI INDIVIDUALI: Open: € 14,00, Intero: € 12,00; Ridotto 1: € 10,00; Over 65, Under 14, Insegnanti, Studenti universitari, Giornalisti, Guide turistiche, Forze dell’ordine, Accompagnatori persone con disabilità. ​Ridotto 2: € 8,00. Abbonamento Musei Piemonte; Torino+Piemonte Card, ArtSup CardVisitatori del Museo della Ceramica e Museo Civico della Stampa. Gratuito bambini 0–5 anni, persone con disabilità non autosufficienti

TARIFFE FAMIGLIA: Family 3 (2 adulti + 1 minore): € 25,00, Family 4 (2 adulti + 2 minori): € 28,00, Minore aggiuntivo: + € 4,00

TARIFFE GRUPPI: Gruppi (min. 12 persone): € 6,00, Scuole: € 4,00 a studente

SPECIALE RESIDENTI: Residenti della Città di Mondovì: € 8,00. Valido dal martedì al venerdì, esclusi weekend e festivi

Per prenotazioni e per maggiori informazioni: prenotazioni@associazionebelocal.it – info@associazionebelocal.it – 351/4768517.





